PUNIÇÃO

Parecer sobre suspensão de deputados do motim já tem prazo para sair

Corregedor da Câmara, o deputado baiano Diego Coronel (PSD), estipulou o prazo

Por Redação

09/08/2025 - 18:02 h
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados

O corregedor da Câmara dos Deputados, o baiano Diego Coronel (PSD), disse que deve concluir, até a próxima quarta-feira, 13, o parecer sobre o pedido de suspensão por até seis meses dos deputados envolvidos no motim de bolsonaristas na Casa nesta semana.

O corregedor deve indicar as possíveis punições cabíveis e, em seguida, os casos devem ser analisados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A informação é da CNN.

As denúncias foram encaminhadas à Corregedoria Parlamentar pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e citam nominalmente 14 deputados do PL (Partido Liberal), PP (Partido Progressista) e do Novo.

Veja a lista de deputados que podem ter mandatos suspensos:

  • Allan Garcês (PP-MA);
  • Bia Kicis (PL-DF);
  • Carlos Jordy (PL-RJ);
  • Carol de Toni (PL-SC);
  • Domingos Sávio (PL-MG);
  • Julia Zanatta (PL-SC);
  • Marcel Van Hattem (Novo-RS);
  • Marco Feliciano (PL-SP);
  • Marcos Polon (PL-MS);
  • Nikolas Ferreira (PL-MG);
  • Paulo Bilynskyj (PL-SP);
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
  • Zucco (PL-RS) e
  • Zé Trovão (PL-SC)

Além deles, Camila Jara (PT-MT) também foi mencionada, mas não por conta da ocupação da Mesa Diretora e sim por supostamente ter empurrado o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Decisão

A decisão foi tomada pela Mesa Diretora da Câmara após reunião na tarde desta sexta-feira (8). O motim foi realizado por aliados de Jair Bolsonaro em protesto contra a prisão do ex-presidente.

“A Mesa da Câmara dos Deputados se reuniu nesta sexta-feira, 8 de agosto, para tratar das condutas praticadas por diversos deputados federais nos dias 5 e 6. A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se pelo imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise”, informou em nota a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara.

Após passarem pela corregedoria, onde as imagens serão analisadas, os processos voltarão à Mesa Diretora para, então, irem ao Conselho de Ética.

