PUNIÇÃO
Parecer sobre suspensão de deputados do motim já tem prazo para sair
Corregedor da Câmara, o deputado baiano Diego Coronel (PSD), estipulou o prazo
Por Redação
O corregedor da Câmara dos Deputados, o baiano Diego Coronel (PSD), disse que deve concluir, até a próxima quarta-feira, 13, o parecer sobre o pedido de suspensão por até seis meses dos deputados envolvidos no motim de bolsonaristas na Casa nesta semana.
O corregedor deve indicar as possíveis punições cabíveis e, em seguida, os casos devem ser analisados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A informação é da CNN.
As denúncias foram encaminhadas à Corregedoria Parlamentar pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e citam nominalmente 14 deputados do PL (Partido Liberal), PP (Partido Progressista) e do Novo.
Veja a lista de deputados que podem ter mandatos suspensos:
- Allan Garcês (PP-MA);
- Bia Kicis (PL-DF);
- Carlos Jordy (PL-RJ);
- Carol de Toni (PL-SC);
- Domingos Sávio (PL-MG);
- Julia Zanatta (PL-SC);
- Marcel Van Hattem (Novo-RS);
- Marco Feliciano (PL-SP);
- Marcos Polon (PL-MS);
- Nikolas Ferreira (PL-MG);
- Paulo Bilynskyj (PL-SP);
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
- Zucco (PL-RS) e
- Zé Trovão (PL-SC)
Além deles, Camila Jara (PT-MT) também foi mencionada, mas não por conta da ocupação da Mesa Diretora e sim por supostamente ter empurrado o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).
Decisão
A decisão foi tomada pela Mesa Diretora da Câmara após reunião na tarde desta sexta-feira (8). O motim foi realizado por aliados de Jair Bolsonaro em protesto contra a prisão do ex-presidente.
“A Mesa da Câmara dos Deputados se reuniu nesta sexta-feira, 8 de agosto, para tratar das condutas praticadas por diversos deputados federais nos dias 5 e 6. A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se pelo imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise”, informou em nota a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara.
Após passarem pela corregedoria, onde as imagens serão analisadas, os processos voltarão à Mesa Diretora para, então, irem ao Conselho de Ética.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes