Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Barroso diz que regulação das redes se tornou imprescindível no país

Presidente do STF falou em seminário sobre liberdade de impresa

Por Agência Brasil e Da Redação

19/08/2025 - 19:27 h
Luís Roberto Barroso, ministro do STF
Luís Roberto Barroso, ministro do STF -

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, defendeu nesta terça-feira, 19, a regulação das redes sociais que operam no Brasil.

Durante a abertura de um seminário sobre liberdade de imprensa, Barroso defendeu a liberdade de expressão nas redes, mas ponderou que algum grau de regulação se tornou imprescindível diante da disseminação massiva de discursos de ódio e desinformação deliberada.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O discurso de ódio viola a dignidade da pessoa humana, a mentira deliberada prejudica a busca pela verdade e prejudica a participação esclarecida dentro do processo democrático", afirmou.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que a Câmara aprovou a "PL da adultização", projeto de lei do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), que versa que plataformas digitais tomem medidas que previnam e mitiguem o acesso e a exposição de menores de idade a conteúdos que tenham explr sexual, violência física, assédio e bullying virtual.

Barroso também relembrou casos de censura contra a imprensa durante o regime militar e disse que o Brasil ainda tem uma “cultura censória”.

"A Constituição fala em liberdade de pensamento, fala em liberdade de expressão, depois tem um capítulo para comunicação social. Ela foi bem obsessiva em matéria de liberdade de expressão. Mesmo assim, a cultura do país ainda continua a ser uma cultura relativamente censória", completou.

Em junho deste ano, o Supremo decidiu que as plataformas que operam as redes sociais devem ser responsabilizadas diretamente pelas postagens ilegais feitas por seus usuários.

Nas últimas semanas, o assunto voltou à tona após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desinformação deliberada dignidade pessoa humana discurso ódio Jadyel Alencar liberdade imprensa Luís Roberto Barroso PL da adultização Plataformas Digitais Processo Democrático regulação redes sociais seminário liberdade expressão STF presidente

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luís Roberto Barroso, ministro do STF
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Luís Roberto Barroso, ministro do STF
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Luís Roberto Barroso, ministro do STF
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Luís Roberto Barroso, ministro do STF
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x