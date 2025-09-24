Prepare-se para 29 horas no ar: conheça o voo mais longo do planeta

Voo mais longo do mundo - Foto: ERIN SCHAFF / NYT

A China Eastern Airlines vai inaugurar o voo direto mais longo do planeta, ligando Shanghai, na China, a Buenos Aires, na Argentina. A viagem estreia em 4 de dezembro e promete durar entre 25h30 e 29 horas, dependendo do sentido do trajeto e das condições de vento.

Como será o percurso

O trajeto parte do Aeroporto Internacional de Pudong, em Shanghai, e chega ao Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. Apesar de ser considerado direto, o voo fará uma parada de duas horas em Auckland, na Nova Zelândia, onde os passageiros podem desembarcar para descansar. O percurso será realizado em um Boeing 777-300ER e terá dois voos semanais.

Um trajeto antípoda e inovador

Segundo a companhia, essa é a primeira rota comercial que conecta cidades localizadas em pontos opostos do globo— conhecidas como cidades antípodas. A rota passa por algumas das águas mais remotas do planeta, próximas à Antártida, o que ajuda a reduzir em até quatro horas o tempo total de voo.

Estratégia da nova Rota da Seda Aérea



A iniciativa faz parte de uma estratégia maior da China Eastern Airlines de consolidar uma “Rota da Seda Aérea”, conectando a Ásia-Pacífico à América do Sul. Além de marcar um feito histórico da aviação, a rota também ultrapassa em três horas o voo anterior mais longo, que ia de São Paulo a Pequim, com escala em Madri.

Passagens e preços

As passagens já estão à venda. A classe econômica tem preços a partir de US$ 1.715, enquanto a executiva sai por cerca de US$ 5 mil, segundo informações da Bloomberg.