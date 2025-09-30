Menu
HOME > ECONOMIA
VAI SUBIR DE NOVO

Viajar de avião em Salvador fica mais caro a partir desta terça; entenda

Carla Melo

Por Carla Melo

30/09/2025 - 12:27 h | Atualizada em 30/09/2025 - 13:53
A tarifa de Embarque Doméstica que antes era de R$ 44,27 pula para R$ 52,72

A partir desta terça-feira, 30 de setembro, viajar de avião vai pesar 19% a mais no bolso do consumidor baiano, após a Agência Nacional de Aviação (ANAC) aprovar novo reajuste no valor das tarifas de embarque para voos nacionais e internacionais, no contrato com o Aeroporto Internacional de Salvador.

A tarifa de Embarque Doméstica que antes era de R$ 44,27 pula para R$ 52,72, cerca de 19% mais cara. Em voos internacionais, o valor da taxa sai de R$ 78,39 para R$ 83,04, um aumento de 5,93%.

Anteriormente, no dia 2 de setembro, a Anac havia fixado o valor da taxa de embarque em R$ 46,89. O valor foi revisado e ancorado em R$ 52,72 no dia 11 de setembro, em uma nova portaria.

Leia Também:

Imposto de renda: milionários pagam menos que assalariados há 16 anos
Senado decide futuro da reforma tributária nesta terça
Verba bilionária salva empresas baianas de tarifaço de Trump

De acordo com a portaria, publicada na legislação da Anac, no dia de setembro de 2025, o aumento está associado a uma tentativa da companhia em trazer equilíbrio após os “efeitos da pandemia de COVID-19 sobre as receitas e custos operacionais da concessão no ano de 2024”

Outras taxas também aumentarão

Além das taxas de embarque, também aumentam as tarifas de conexão, por passageiro, que são de R$ 14,35, tanto para voos domésticos quanto para voos internacional. Há também reajustes na taxa de pouso, permanência e também de serviços de carga, como armazenagem e capatazia.

Entre os serviços operacionais, a tarifa de pouso foi fixada em R$ 14,68 por tonelada para voos domésticos e R$ 39,14 para internacionais.

As tarifas de permanência no pátio variam de R$ 0,62 a R$ 7,80 por tonelada-hora, enquanto o armazenamento de cargas importadas terá percentuais de cobrança que vão de 0,75% até 7,5% do valor CIF, conforme o tempo de permanência.

Já a tarifa de capatazia da carga importada será de R$ 0,0874 por quilo, com cobrança mínima de R$ 21,05.

Todas as novas tarifas aeroportuárias estão disponíveis no site oficial do Aeroporto de Salvador, o Salvador Bahia Airport e nas portarias da Anac.

Tags:

brasil economia reajuste Salvador taxa de embarque viagem de avião

x