Companhia aérea faz mudança impactante nos assentos dos aviões

Companhia aérea anuncia mudanças no interior - Foto: Divulgação | WestJet

A companhia aérea canadense, WestJet, fundada pelo brasileiro, David Neeleman, anunciou um novo padrão para o interior de suas aeronaves, com o principal ponto sendo a remoção dos assentos reclináveis na classe econômica.

As mudanças incluem algumas melhorias visíveis em todas as classes, porém a que mais chama atenção são os assentos fixos da classe econômica com a justificativa de “preservar mais o espaço pessoal” dos passageiros.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da canadense WestJet, David Neeleman, que nasceu em São Paulo no ano de 1959, fundou também duas linhas aéreas americanas, a JetBlue e a Morris Air, além da brasileira Azul.

Como serão os novos assentos

De acordo com a empresa, os novos assentos contam com encostos de cabeça ajustáveis, almofadas redesenhadas e um apoio de lombar aprimorado.

Com esse novo design, a WestJet afirma que será possível manter um conforto individual maior entre seus passageiros, já que os de trás não serão prejudicados pela inclinação dos que estão na poltrona à frente.

Mudanças em outras classes

Além das mudanças na classe econômica, a companhia pretende ampliar a distribuição dos assentos da categoria Extended Comfort, que garantem mais espaço para as pernas. No total, são 36 desses assentos na aeronave posicionados atrás da cabine Premium.

Esta que também vai ter uma atualização, com poltronas semelhantes à utilizadas em jatos 787-9 Dreamliner, que incluem encosto de cabeça ajustável a quatro posições e reclinação tradicional.

Outras melhorias anunciadas incluem:

Entradas de energia individuais;

Suportes para celulares e tablets;

Além de lavatórios;

Galleys reprojetados.

O interior da aeronave também foi repaginado e, segundo a empresa, foi pensado para equilibrar custo e conforto, permitindo a adição de mais uma fileira quando comparado ao último modelo.

“Essa cabine foi cuidadosamente planejada para oferecer o serviço acolhedor da WestJet em todas as faixas de orçamento”, afirmou Samantha Taylor, vice-presidente executiva e Chief Experience Officer da companhia. “Ela reflete nosso compromisso em elevar cada aspecto da experiência de viagem e atender à demanda dos clientes por uma gama mais ampla de opções de produtos”, completou.