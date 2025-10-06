China inaugura ponte mais alta do mundo e reduz viagem de 2h para 2 minutos

A ponte do Grand Canyon de Huajiang, na China - Foto: AFP

Depois de três anos de construção, a ponte do Grand Canyon de Huajiang, na China, foi oficialmente aberta ao tráfego na quinta-feira, 2. A construção do monumento reduziu a viagem através do desfiladeiro de duas horas para dois minutos.

A ponte sobe por 625 metros acima do rio Beipan, sendo a ponte mais alta do mundo, tendo um vão principal de 1.420 metros, sendo também a ponte suspensa de viga de treliça de aço mais longa do mundo em um terreno montanhoso.

A ponte do Grand Canyon de Huajiang, na China | Foto: AFP

Novo recorde

A nova ponte detentora do recorde ultrapassou outra ponte chinesa, também localizada sobre o rio Beipan, que fica a cerca de 100 km de distância, inaugurada em 2016 com uma altura de 565,4 metros.

Tecnologia da construção

Nos bastidores desse projeto, está uma série de tecnologias de engenharia de ponta. Os construtores recorreram a diversas ferramentas, como:

Navegação por satélite;

Drones;

Materiais de resistência ultraelevada;

Sistemas de monitorização inteligentes para obter uma precisão milimétrica.

Atração turística

Além de infraestrutura, a ponte também será uma atração turística, os visitantes poderão subir de elevador até uma plataforma de observação com paredes de vidro, lá existem diversas atrações, como:

Tomar café no topo de uma das torres;

Fazer bungee jumping;

Fazer skydiving sobre o desfiladeiro.

