Quase mil pessoas ficam presas no Monte Everest após tempestade

Mais de mil pessoas ficaram presas após uma forte nevasca bloquear as estradas próxima à face leste do Monte Everest, no Tibete, no sábado, 4. A nevasca veio acompanhada de chuvas intensas que atingem toda a região do Himalaia.

Devido a mudança climática, dezenas de pessoas e moradores locais foram resgatados, de acordo com o portal chinês Jimu News. Além disso, a equipe de resgate foi mobilizada para remover a neve acumulada na área afetada, que fica a cerca de 4.900 metros de altitude.

Na ocasião, os visitantes estavam no remoto vale de Karma, que dá acesso à face leste de Kangshung, no Everest. A região recebeu um grande fluxo de turistas durante o feriado nacional de oito dias na China.

Nevasca

A nevasca começou na noite de sexta-feira, 3, e continuou durante todo o sábado, acumulando grandes volumes de neve no vale, que fica a cerca de 4.200 metros de altitude.

As autoridades informaram que as pessoas que permanecem isoladas serão conduzidas a Qudang em grupos, com o apoio de equipes de resgate organizadas pelo governo local.

Estragos em outras regiões

No Nepal — ao sul do Tibete — chuvas torrenciais causaram deslizamentos de terra e enchentes que destruíram pontes e bloquearam estradas, resultando na morte de pelo menos 47 pessoas desde sexta-feira, 3 segundo a polícia local. No distrito de Ilam, no leste do país, 35 pessoas morreram em deslizamentos distintos.

Outras nove estão desaparecidas após serem levadas pelas águas, e três morreram atingidas por raios em diferentes regiões. As operações de resgate continuam neste domingo para restabelecer o acesso às áreas afetadas.