MUNDO
AFLIÇÃO

Quase mil pessoas ficam presas no Monte Everest após tempestade

Forte nevasca veio acompanhada de chuvas intensas que atingem toda região do Himalaia

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

05/10/2025 - 16:47 h | Atualizada em 05/10/2025 - 17:47
Monte Everest, no Tibete
Monte Everest, no Tibete

Mais de mil pessoas ficaram presas após uma forte nevasca bloquear as estradas próxima à face leste do Monte Everest, no Tibete, no sábado, 4. A nevasca veio acompanhada de chuvas intensas que atingem toda a região do Himalaia.

Devido a mudança climática, dezenas de pessoas e moradores locais foram resgatados, de acordo com o portal chinês Jimu News. Além disso, a equipe de resgate foi mobilizada para remover a neve acumulada na área afetada, que fica a cerca de 4.900 metros de altitude.

Na ocasião, os visitantes estavam no remoto vale de Karma, que dá acesso à face leste de Kangshung, no Everest. A região recebeu um grande fluxo de turistas durante o feriado nacional de oito dias na China.

Nevasca

A nevasca começou na noite de sexta-feira, 3, e continuou durante todo o sábado, acumulando grandes volumes de neve no vale, que fica a cerca de 4.200 metros de altitude.

As autoridades informaram que as pessoas que permanecem isoladas serão conduzidas a Qudang em grupos, com o apoio de equipes de resgate organizadas pelo governo local.

Estragos em outras regiões

No Nepal — ao sul do Tibete — chuvas torrenciais causaram deslizamentos de terra e enchentes que destruíram pontes e bloquearam estradas, resultando na morte de pelo menos 47 pessoas desde sexta-feira, 3 segundo a polícia local. No distrito de Ilam, no leste do país, 35 pessoas morreram em deslizamentos distintos.

Outras nove estão desaparecidas após serem levadas pelas águas, e três morreram atingidas por raios em diferentes regiões. As operações de resgate continuam neste domingo para restabelecer o acesso às áreas afetadas.

Tags:

china Desastres Naturais Himalaia. Monte Everest Turismo

