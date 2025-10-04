Tesouro avalia moeda de US$ 1 com Trump para os 250 anos dos EUA

Moeda estampada por Donald Trump - Foto: Divulgação | Deptartamento do Tesouro dos EUA

O rosto do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode estampar uma moeda comemorativa de US$ 1 criada pela Casa da Moeda dos Estados Unidos em tributo ao 250º aniversário do país, que será celebrado em 2026. A informação foi confirmada pelo Departamento do Tesouro norte-americano após a circulação dos primeiros esboços.

"Não é fake news", escreveu o Tesoureiro dos EUA, Brandon Beach, em publicação no X, em resposta às imagens do rascunho.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Estes primeiros rascunhos em homenagem aos 250 anos da América são reais. Ansioso para compartilhar mais em breve, assim que a obstrucionista paralisação do governo dos Estados Unidos acabar."

Os desenhos preliminares mostram o perfil lateral de Trump na parte frontal da moeda, acompanhado das inscrições "Liberty", "In God we Trust" e as datas 1776 e 2026. No verso, aparece a famosa cena em que o republicano ergue o punho após a tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia, com a frase "Fight Fight Fight" no topo e a bandeira dos EUA tremulando ao fundo.

Polêmica legal

Ainda não está definido se o projeto será, de fato, cunhado. A legislação americana proíbe que a imagem de presidentes vivos ou falecidos recentemente seja utilizada em moedas. Pela regra, só é permitido retratar um ex-presidente dois anos após sua morte.

O código que rege o design de moedas é claro: "Nenhuma moeda emitida sob esta subseção pode conter a imagem de um ex-presidente vivo ou atual, ou de qualquer ex-presidente falecido durante o período de 2 anos após a data da morte desse presidente."

Em 2022, o Congresso aprovou a Lei de Redesenho de Moedas Colecionáveis Circulantes, que autoriza o Tesouro a emitir moedas especiais de US$ 1 em 2026, celebrando o aniversário da independência. Contudo, a mesma legislação determina que "nenhum retrato de cabeça e ombros ou busto de qualquer pessoa, viva ou morta, e nenhum retrato de uma pessoa viva pode ser incluído no design no verso das moedas especificadas."

No entanto, os esboços atuais apresentam o retrato lateral de Trump na frente da moeda, o que poderia contornar a restrição. A imagem de Butler no verso, embora traga o ex-presidente, não se enquadraria exatamente na descrição de “busto” ou “ombros e cabeça”.

Tesouro responde

Apesar da repercussão, o Tesouro reforça que os rascunhos são legítimos, mas não definitivos.

"Embora um design final para a moeda de US$ 1 ainda não tenha sido selecionado para comemorar a data dos Estados Unidos, este primeiro rascunho reflete bem o espírito duradouro de nosso país e democracia, mesmo diante de imensos obstáculos", disse um porta-voz do Tesouro à CNN, destacando que mais detalhes serão revelados em breve.

Durante coletiva, a Casa Branca foi questionada se Trump já teria visto os esboços.

"Não tenho certeza se ele viu, mas tenho certeza que ele vai adorar", declarou a secretária de imprensa Karoline Leavitt.

O último presidente vivo retratado em uma moeda americana foi Calvin Coolidge, em 1926, de acordo com a Associação Numismática Americana.