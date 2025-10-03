Aerotrópole: maior aeroporto do mundo está em construção

Maior aeroporto do mundo está sendo construído - Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

O maior aeroporto do mundo está em construção e está programado para ocupar uma área de aproximadamente 57 quilômetros quadrados. Tal projeto está sendo desenvolvido na Arábia Saudita, Riad.

O empreendimento já foi aprovado e está previsto para inaugurar em 2030. Nomeado como Aeroporto Internacional Rei Salman, deverá se tornar o maior do mundo, superando o também saudita Aeroporto Internacional Rei Fahd.

O mega projeto vai transformar o país em um centro de aviação comercial. Além disso, o local vai ter seis pistas paralelas e se estende pelos 57 quilômetros quadrados do projeto. Tal área também vai reservar 12 quilômetros quadrados para um zona residencial e recreativa.

A empresa que está a frente do projeto, a “Foster + Partners” visa transformar o país, visando acomodar até 120 milhões de passageiros até 2030, pretendendo chegar à 185 milhões em 2050.

Sustentabilidade

Visando ser um projeto sustentável, o aeroporto busca a certificação LEED Platinum, incorporando medidas verdes que levam em conta o carbono incorporado e operacional, sendo alimentado por energia renovável.

O que é uma aerotrópole?

Uma aerotrópole é uma sub-região metropolitana onde a economia e o uso do solo se baseiam em um aeroporto.

Tal conceito se encaixa no Aeroporto Internacional Rei Salman, visto que ele não será somente um aeroporto, mas sim uma nova abordagem urbana.