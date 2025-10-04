Homem constrói sozinho uma ilha artificial com 150 mil garrafas pet

Richart Sowa em sua ilha de garrafas PET - Foto: Divulgação

O artista britânico Richart Sowa, radicado no México, construiu sozinho uma ilha artificial feita com 150 mil garrafas PET. Mais do que um lar flutuante, sua invenção se transformou em um ícone mundial de reciclagem e inovação ecológica.

A ideia surgiu nos anos 1990, quando Sowa começou a se preocupar com o acúmulo de plásticos nos oceanos. Ele acreditava que as garrafas poderiam ganhar nova função: servir como base flutuante para uma ilha.

Em 1998, ele criou sua primeira versão, batizada de Spiral Island, que acabou destruída por um furacão em 2005. Determinado, Sowa iniciou uma segunda tentativa — maior e mais resistente — chamada Spiral Island II, ancorada próximo a Isla Mujeres, no México.

Com cerca de 1.000 m², a ilha era sustentada inteiramente por 150 mil garrafas PET guardadas em redes e caixas. Sobre essa estrutura, o artista ergueu uma casa de dois andares, um lago artificial, um jardim com árvores frutíferas e instalou painéis solares para gerar energia limpa.

Estrutura e funcionamento

A base da ilha era formada por garrafas plásticas compactadas e envoltas em camadas de madeira, areia e vegetação, o que garantia estabilidade e equilíbrio.

Principais características da ilha:

Área: cerca de 1.000 m²

Base: 150 mil garrafas PET reaproveitadas

Residência: casa de madeira com dois andares, cozinha, quarto e varanda

Energia: painéis solares para abastecimento elétrico

Sustentabilidade: banheiros secos, horta orgânica e lago artificial

Ecossistema: árvores e plantas que atraíam aves e insetos

O resultado foi uma ilha autossuficiente, construída apenas com materiais recicláveis e reaproveitados.

Modelo alternativo

A invenção de Sowa despertou o interesse de pesquisadores e ambientalistas do mundo todo, por unir reciclagem, bioconstrução e energia renovável em um único projeto individual.

Enquanto governos buscam soluções para o problema do plástico, ele mostrou, na prática, que é possível transformar resíduos em algo útil, fértil e habitável. Especialistas acreditam que modelos semelhantes poderiam inspirar moradias sustentáveis em regiões costeiras ou afetadas pela elevação do nível do mar.

O fascínio do público e da mídia

A ilha logo virou ponto turístico em Isla Mujeres. Curiosos, jornalistas e ambientalistas viajavam até lá para ver de perto a criação de Sowa e ouvir suas histórias.

A obra ganhou destaque em documentários, reportagens internacionais e programas de TV, tornando-se símbolo da inventividade humana e da luta por um planeta mais limpo.