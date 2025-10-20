Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Deputado baiano vai relatar projeto do transporte gratuito de bagagem de mão em voos

Líder do Avante na Câmara, Neto Carletto foi designado para a função pelo presidente Hugo Motta

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 22:09 h
Para Neto Carletto, a relatoria do PL 5041 representa um compromisso com a defesa do consumidor
Para Neto Carletto, a relatoria do PL 5041 representa um compromisso com a defesa do consumido -

O deputado federal Neto Carletto, líder do Avante na Câmara dos Deputados, foi designado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, como relator do Projeto de Lei nº 5041/2025, de autoria do deputado Da Vitória (PP-ES), que assegura aos passageiros o direito de transportar gratuitamente uma bagagem de mão e um item pessoal em voos domésticos e internacionais operados em território nacional.

O texto proíbe que as companhias aéreas cobrem taxas adicionais por bagagens de mão, medida que vinha sendo adotada por algumas empresas do setor, gerando grande insatisfação entre os consumidores.

O projeto busca restabelecer um direito historicamente reconhecido e garantir mais transparência e equilíbrio nas relações entre passageiros e companhias.

Para Neto Carletto, a relatoria do PL 5041 representa um compromisso com a defesa do consumidor e com a justiça social.

“Esse é um projeto de grande impacto para o cidadão brasileiro. Nosso papel como relator será assegurar que a lei proteja o passageiro, evite abusos e fortaleça a confiança da população no transporte aéreo. O povo não pode ser penalizado com cobranças injustas”, afirmou o parlamentar.

O deputado destacou ainda que a proposta reforça o papel do Congresso Nacional na proteção dos direitos do consumidor e na construção de uma aviação mais acessível e justa.

“Vamos dialogar com todos os setores envolvidos para garantir um texto equilibrado, que respeite as regras da ANAC, mas, sobretudo, que coloque o consumidor em primeiro lugar”, completou.

Com a designação de Neto Carletto, o projeto ganha força e deve avançar na pauta da Câmara nas próximas semanas. A expectativa é de que a relatoria apresente um parecer que assegure transporte gratuito de bagagem de mão, proteção aos consumidores e manutenção de regras claras e uniformes para o setor aéreo.

Bagagem de Mão defesa do consumidor justiça social Neto Carletto

x