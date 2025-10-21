ELEIÇÕES 2026
Muniz volta a insinuar que PSDB pode mudar de lado em 2026
"Estarei com o PSDB onde o PSDB estiver", afirmou presidente da CMS
Por Yuri Abreu
O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), voltou a insinuar que a legenda, aqui na Bahia, pode mudar de lado em 2026 — atualmente, a sigla faz parte da base do ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto (União), e faz oposição a Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
A afirmação foi dada na segunda-feira, 20, durante sessão na Casa Legislativa soteropolitana. À imprensa, o tucano deixou no ar a possibilidade de que a legenda venha a apoiar a reeleição do petista em 2026.
"Eu posso dizer a você que eu estarei com o PSDB onde o PSDB estiver, eu faço parte do PSDB, meu grupo político hoje é PSDB e eu não vejo impossibilidade nenhuma", afirmou Carlos Muniz.
Eu acho que é algo que precisa ser discutido entre as pessoas do partido, e que, o mais rápido possível, se tome uma decisão sobre quem será apoiado
"A gente nunca pode dizer 'dessa água não beberei'", afirmou Muniz em março
Em março deste ano, o presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), afirmou que vê com dificuldade a adesão da sigla à candidatura do petista. Por outro lado, ele manteve a cautela ao falar sobre o assunto.
“A gente nunca pode dizer ‘dessa água não beberei’. Eu sempre aprendi isso, não só na política, mas em toda a nossa vida. [Mas] eu acho difícil”, disse, após sessão ordinária na Casa Legislativa.
Um dos entraves para essa união, segundo Muniz, é a relação do presidente estadual da sigla, Adolfo Viana, com a cúpula do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).
“Principalmente, pela ligação que o presidente estadual do partido, Adolfo Viana, tem com Bruno Reis e ACM Neto. Tem, na realidade, uma convivência de vida. Então, eu acho difícil, mas não impossível”, afirmou.
