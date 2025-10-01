Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

“Nossa prioridade é lutar pela população”, diz Carlos Muniz

Presidente da Câmara exaltou Dia do Vereador

Redação

Por Redação

01/10/2025 - 20:03 h
Dia do Vereador é celebrado neste 1º de outubro
No dia em que é celebrado o Dia do Vereador, neste 1º de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), destacou que o parlamentar municipal deve ter como meta transformar as demandas da população em ações concretas para a cidade.

“Nosso trabalho é ouvir, agir e melhorar a vida de cada bairro e comunidade. Enfim, nossa prioridade é a escuta, respeito e luta pela população de Salvador”, pontuou Muniz, frisando que o vereador é o político mais próximo das comunidades.

O vereador é a ‘ponte’ entre a população e as decisões que impactam a cidade
Carlos Muniz - presidente da Câmara Municipal de Salvador

Muniz ressaltou que é papel dos parlamentares municipais reivindicar para o Executivo Municipal as demandas por serviços públicos para a população dos bairros de Salvador. Ele afirmou que as decisões que são tomadas pelos vereadores, após trâmite nas comissões, diálogo, em diversos casos audiências públicas, e votações em plenário, se convertem em leis que interferem no cotidiano da população de Salvador.

Ele também ressaltou que a população deve acompanhar o trabalho do vereador no qual, através das urnas, o eleitor depositou a sua confiança. “Afinal, exercer a democracia pode ser mais do que votar nos pleitos que ocorrem a cada dois anos, em níveis municipal, estadual e federal. A participação do cidadão na democracia pode ser realizada também com uma atuação proativa nas discussões da política institucional da sua cidade”, frisou.

E afirmou que na Presidência da Câmara Municipal de Salvador tem o compromisso de garantir transparência, diálogo entre seus pares, independente da orientação política, e eficiência. Muniz também agradeceu o trabalho dos colegas vereadores e disse que “uma das prioridades, na Casa do Povo, é um bom entendimento e transparência”.

E ressaltou também que desde que assumiu a gestão da Câmara Municipal de Salvador compreendeu que, embora os poderes sejam independentes, a harmonia entre o Legislativo, o Judiciário, e o Executivo só leva benefícios à população. “Por isso, sempre procuro esse diálogo institucional”, frisou.

Dia do Vereador

O Dia do Vereador foi instituído pela Lei Federal nº 7.212/1984, em referência ao momento em que D. Pedro I oficializou as normas para o cargo de vereador no Brasil. E os vereadores têm a função de elaborar leis, fiscalizar a administração pública e garantir o uso adequado dos recursos públicos.

