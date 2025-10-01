Amarelinhos de Salvador serão renovados com veículos mais sustentáveis

O recurso vai viabilizar mudanças no sistema de transporte da capital - Foto: Matheus Buranelli / Ag. A Tarde

A Câmara Municipal de Salvador autorizou, na tarde desta quarta-feira, 1º, em sessão plenária, o pedido de empréstimo de R$ 95 milhões junto à Caixa Econômica Federal, encaminhado pelo Executivo.

O recurso vai viabilizar mudanças no sistema de transporte da capital. Segundo o texto, enviado pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, os veículos conhecidos como “amarelinhos”, que integram o Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), serão substituídos por modelos no padrão Euro 6, todos equipados com ar-condicionado.

Conforme detalhou o presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), “o valor do empréstimo tem como origem o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”.

“Estamos fazendo a nossa parte. Se nós não pudermos melhorar o sistema de transporte a partir de agora, pode ter certeza que será algo muito difícil. [...] Espero que se solucione o problema e que melhore o transporte público que o povo de Salvador não aguenta mais”, ressaltou Muniz ao liderar a votação da Casa.

Amarelinhos de Salvador

O Subsistema Local Integrado de Transporte (SLIT), popularmente conhecido pelos “amarelinhos”, compõe o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) de Salvador.

Esses veículos atuam como transporte complementar, ligando bairros às principais vias da cidade e facilitando o acesso dos usuários aos ônibus convencionais.

A proposta é ampliar a acessibilidade aos corredores de tráfego com veículos de menor porte. Além disso, os “amarelinhos” também realizam integração com o metrô e outras linhas de ônibus do sistema.