Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Amarelinhos de Salvador serão renovados com veículos mais sustentáveis

Vereadores aprovaram pedido de empréstimo de R$ 95 milhões junto à Caixa Econômica Federal

Flávia Requião

Por Flávia Requião

01/10/2025 - 15:53 h | Atualizada em 01/10/2025 - 17:26
O recurso vai viabilizar mudanças no sistema de transporte da capital
O recurso vai viabilizar mudanças no sistema de transporte da capital -

A Câmara Municipal de Salvador autorizou, na tarde desta quarta-feira, 1º, em sessão plenária, o pedido de empréstimo de R$ 95 milhões junto à Caixa Econômica Federal, encaminhado pelo Executivo.

O recurso vai viabilizar mudanças no sistema de transporte da capital. Segundo o texto, enviado pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, os veículos conhecidos como “amarelinhos”, que integram o Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), serão substituídos por modelos no padrão Euro 6, todos equipados com ar-condicionado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Professores terão novas gratificações e ajuda com mais da metade do salário
Reforma Tributária: Por que Coronel foi único baiano a apoiar projeto de Lula?
PT aposta em Neguinho da Beija-Flor para o Senado em 2026

Conforme detalhou o presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), “o valor do empréstimo tem como origem o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”.

“Estamos fazendo a nossa parte. Se nós não pudermos melhorar o sistema de transporte a partir de agora, pode ter certeza que será algo muito difícil. [...] Espero que se solucione o problema e que melhore o transporte público que o povo de Salvador não aguenta mais”, ressaltou Muniz ao liderar a votação da Casa.

Conforme detalhou o presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), “o valor do empréstimo tem como origem o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”.

“Estamos fazendo a nossa parte. Se nós não pudermos melhorar o sistema de transporte a partir de agora, pode ter certeza que será algo muito difícil. [...] Espero que se solucione o problema e que melhore o transporte público que o povo de Salvador não aguenta mais”, ressaltou Muniz ao liderar a votação da Casa.

Amarelinhos de Salvador

O Subsistema Local Integrado de Transporte (SLIT), popularmente conhecido pelos “amarelinhos”, compõe o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) de Salvador.

Esses veículos atuam como transporte complementar, ligando bairros às principais vias da cidade e facilitando o acesso dos usuários aos ônibus convencionais.

A proposta é ampliar a acessibilidade aos corredores de tráfego com veículos de menor porte. Além disso, os “amarelinhos” também realizam integração com o metrô e outras linhas de ônibus do sistema.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Amarelinhos. Câmara de Salvador transporte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O recurso vai viabilizar mudanças no sistema de transporte da capital
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

O recurso vai viabilizar mudanças no sistema de transporte da capital
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

O recurso vai viabilizar mudanças no sistema de transporte da capital
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

O recurso vai viabilizar mudanças no sistema de transporte da capital
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x