POLÍTICA

Guarda Civil de Salvador adota pistola Glock como modelo padrão

Pistolas Glock serão usadas por força de segurança na capital

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/10/2025 - 16:38 h
Pistolas Glock serão usadas como padrão pela GCM
Pistolas Glock serão usadas como padrão pela GCM -

A Guarda Municipal Civil de Salvador (GCM) passará a usar a pistola semiautomática Glock como modelo padrão. A Portaria N° 176/2025 foi publicada na edição desta quarta-feira, 1°, do Diário Oficial do Município (DOM).

A publicação cita que os modelos da arma calibre 9x19mm já é usado de maneira uniforme por outras forças de segurança pelo país, como a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares de estados como São Paulo, Mato Grosso e Piauí. A pistola também já é utilizada pelas polícias Civil e Militar da Bahia.

A portaria reforça que o processo de padronização precisará ser fiscalizado em todas as suas etapas, com a substituição gradual dos atuais armamentos em uso. Um grupo técnico terá a atribuição de acompanhar as mudanças.

"O inspetor geral da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições, resolve: Art 1°. Instituir a padronização dos armamentos de porte leve utilizados pela Guarda Civil Municipal de Salvador - GCMS, com a adoção da pistola semiautomática calibre 9x19mm, marca GLOCK, com sistema M.O.S. (Modular Optic System) ou não, como modelo oficial", diz trecho da portaria divulgada no Diário.

Quais modelos serão usados?

Quatro modelos de pistola serão usados pela Guarda Municipal, ainda de acordo com a portaria publicada pela Prefeitura. São elas:

  • I - Categoria Full-size ou Padrão: Pistola Glock G17, G19X, G45;
  • II - Categoria Compacta: Pistola Glock G19, G48;
  • III - Categoria Subcompacta: Pistola Glock G26, G43, G43X;
  • IV - Categoria Competição: Pistola Glock G34.

Tags:

armas glock Guarda Municipal de Salvador pistola Salvador

x