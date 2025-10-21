Com aval de Lula, Margareth Menezes pode entrar na política

Ministra da Cultura, Margareth Menezes - Foto: Filipe Araújo/ MinC

A cantora baiana Margareth Menezes recebeu um convite do PT para se filiar aos quadros do partido com o intuito de concorrer a cargos políticos já em 2026. Esse chamado, inclusive, conta com "a benção" do presidente Lula (PT).

O convite, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, foi feito durante jantar entre a ministra e lideranças petistas, no mês de setembro. Margareth, no entanto, ficou de avaliar a proposta.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Petistas afirmam que, caso a cantora se filie à sigla, ela poderia disputar diferentes cargos em projetos futuros, que vão desde uma vaga na Câmara dos Deputados até a Prefeitura de Salvador.

Margareth Menezes chegou ao cargo por meio da primeira-dama, Janja Lula da Silva, com quem tem ótima relação. A ministra, inclusive, a acompanha em diversas agendas. Janja, recentemente, participou de um jantar do grupo Prerrogativas em homenagem a artista.

Janja, Margareth e Anielle destacam cultura afro-brasileira na Bahia

No mês de agosto, a ministra esteve na Bahia cumprindo agenda política ao lado de Janja e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Elas participaram do terceiro dia da Festa da Boa Morte, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano.

No local, Janja participou da Missa Solene na Festa de Nossa Senhora da Boa Morte e entregou a placa de tombamento, concedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ao terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê.

Na ocasião, Margareth entregou a medalha de Ordem do Mérito Cultural (OMC), no grau de Comendador, à Dona Dalva, conhecida como a rainha do samba de roda, e a placa do Prêmio Funarte, em reconhecimento à trajetória artística.

O evento também contou com a participação da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro e da atriz Regina Casé.