Janja, Margareth e Anielle destacam cultura afro-brasileira na Bahia

Anielle Franco, Janja Lula da Silva e Margareth Menezes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na Bahia cumprindo agenda política, a primeira-dama Janja Lula da Silva participou do terceiro dia da Festa da Boa Morte, nesta sexta-feira, 15, em Cachoeira, município Recôncavo Baiano. A esposa do presidente Lula (PT) estava acompanhada das ministras Margareth Menezes (Cultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

No local, Janja participou da Missa Solene na Festa de Nossa Senhora da Boa Morte e entregou a placa de tombamento, concedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ao terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, Margareth entregou a medalha de Ordem do Mérito Cultural (OMC), no grau de Comendador, à Dona Dalva, conhecida como a rainha do samba de roda, e a placa do Prêmio Funarte, em reconhecimento à trajetória artística.

O evento também contou com a participação da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro e da atriz Regina Casé.

Margareth exalta cultura da Bahia

Em entrevista ao Portal A Tarde, Margareth Menezes destacou a importância dos investimentos do PAC Cidades Históricas para o fortalecimento cultural e econômico das comunidades locais.

“Estamos em um momento muito importante. Comunidade e investimento em cultura com certeza geram impacto. É uma alegria estar aqui, entregar a medalha do mérito cultural à Dona Dalva, que é realmente um patrimônio, e prestigiar essa cidade maravilhosa, histórica da Bahia e do Brasil”, disse ela.

A ministra também ressaltou que esta é a primeira vez que obras do PAC voltadas ao patrimônio histórico chegam a Cachoeira, o que representa uma conquista para a região. Entre as iniciativas apoiadas, está a Casa de Samba de Dona Dalva, que recebeu o título de Comendadora nesta sexta-feira.

Respeito

Na ocasião, a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), destacou o respeito às religiões. “A maior religião é o amor, religião é placa, amor vem de Deus. Todos nós somos irmãos e precisamos compartilhar esse amor que vem de Deus com todas as pessoas, independente da minha religião”, disse a gestora.

“A minha religião é evangélica, mas eu estou aqui em respeito e solidariedade, cumprindo o meu dever de gestora, de trazer também políticas públicas para o município de Cachoeira, para a religião de matriz americana”, completou.