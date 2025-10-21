Rui Costa é último sobrevivente do governo Lula após queda de Macêdo

Ministro da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Henrique Raynal/CC

O ministro da Casa Civil do governo Lula (PT), Rui Costa, atingiu uma marca após Márcio Macêdo deixar a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Na noite de segunda-feira, 20, o petista anunciou que Guilherme Boulos será o novo titular da pasta — Márcio Macêdo, por sua vez, deve se dedicar a sua campanha a deputado federal pelo estado de Sergipe.

“Saio com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que entregamos tudo o que prometemos durante a campanha”, disse Macêdo.

“Sou profundamente grato ao presidente Lula, com quem tenho caminhado lado a lado desde 2015, na tesouraria do PT, nas caravanas ‘Lula pelo Brasil’, na luta pela liberdade do presidente, na coordenação da campanha vitoriosa de 2022, na transição de governo e, nos últimos dois anos e nove meses, como ministro”, acrescentou.

Com a queda de Macêdo, Rui passa a ser o último sobrevivente dos quatro ministros palacianos que começaram o governo no entorno de Lula, segundo o colunista Bernardo Mello Franco, do jornal O Globo.

Em janeiro, o presidente demitiu Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social. O petista foi substituído pelo publicitário baiano Sidônio Palmeira.

Em março, Alexandre Padilha foi trocado por Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais. Numa dança de cadeiras, ocupou o lugar de Nísia Trindade na Saúde.

Com esse "xadrez ministerial", quem ganhou foi o PSOL, passando a ter dois titulares de pastas: além de Boulos, conta com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.