DANÇA DAS CADEIRAS

Ex-ministro de Lula reage após ser substituído por Boulos

Boulos foi anunciado por Lula como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

21/10/2025 - 7:00 h | Atualizada em 21/10/2025 - 12:28
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo na função.
-

O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, reagiu após à confirmação oficial de que será substituído por Guilherme Boulos na pasta - o anúncio foi feito na segunda-feira, 20, pelo presidente Lula (PT).

A mudança ocorre no momento em que o presidente busca fortalecer a base eleitoral para o pleito de 2026. Em publicação no X (antigo Twitter), Macêdo afirmou ter saído com o sentimento de dever cumprido. Ele ainda agradeceu "profundamente" a Lula.

“Saio com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que entregamos tudo o que prometemos durante a campanha”, disse Macêdo.

“Sou profundamente grato ao presidente Lula, com quem tenho caminhado lado a lado desde 2015, na tesouraria do PT, nas caravanas ‘Lula pelo Brasil’, na luta pela liberdade do presidente, na coordenação da campanha vitoriosa de 2022, na transição de governo e, nos últimos dois anos e nove meses, como ministro”, acrescentou.

Futuro

Sobre o futuro político, ele confirmou que deve se lançar como candidato a deputado federal em 2026. Baiano de Esplanada, Márcio Macêdo tem o estado de Sergipe como base eleitoral. Até lá, deve permanecer sem cargo público, seja no governo ou no PT, legenda a qual é filiado.

Segundo o Metrópoles, interlocutores afirmaram que Lula não quis colocar Macêdo “na chuva”, pois ele deixou de se candidatar a deputado na eleição de 2022 para desempenhar a função de tesoureiro da campanha presidencial.

O presidente, ainda conformes os aliados, não encontrou alternativas viáveis porque, se nomeado em outro posto, o atual ministro teria que deixá-lo em março para concorrer a um cargo eletivo.

“Convidei o deputado Guilherme Boulos para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele vai substituir o companheiro Márcio Macêdo na função, a quem agradeço por todo o trabalho realizado para a ampliação e o fortalecimento da participação social em nosso governo. A nomeação de Boulos sai amanhã no Diário Oficial”, escreveu o presidente Lula nas redes sociais.

