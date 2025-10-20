Menu
POSSÍVEL SUBSTITUTO

Saiba quem deve assumir a vaga de Boulos na Câmara dos Deputados

Ricardo Galvão atualmente é o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 21:00 h
Físico Ricardo Galvão (Rede-SP) deve assumir a vaga na Câmara dos Deputados deixada por Guilherme Boulos (PSOL-SP).
-

O físico Ricardo Galvão (Rede-SP) deve assumir a vaga na Câmara dos Deputados deixada por Guilherme Boulos (PSOL-SP), que foi anunciado como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, nesta segunda-feira, 20.

Ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Galvão atualmente é o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Apesar de alcançar a suplência de Boulos, ele nunca atuou na Câmara dos Deputados e não é certa a sua ida para o Congresso Nacional.

Galvão ganhou projeção nacional em 2019, quando enfrentou Jair Bolsonaro (PL) ao defender os dados do Inpe sobre o avanço do desmatamento na Amazônia, episódio que levou à sua saída do cargo.

Naquele ano, Bolsonaro havia acusado o Inpe de divulgar “números mentirosos” sobre o desmatamento. Galvão reagiu em público, afirmando que os dados eram técnicos, auditáveis e produzidos por servidores de carreira.

Galvão é um renomado físico com atuação na área de fusão nuclear. O cientista é reconhecido internacionalmente, como em 2019, quando foi agraciado pela revista Nature como uma das personalidades da ciência mundial.

Nomeação de Boulos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta segunda-feira, 20, a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos, do Psol de São Paulo, para o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República. A mudança ministerial foi antecipada pelo Portal A TARDE em maio deste ano.

Boulos assume o cargo ocupado anteriormente por Márcio Macêdo (PT-SE), indicado desde 2023 para o posto. A alteração na pasta é uma estratégia do presidente Lula para se fortalecer diante dos movimentos sociais para as eleições de 2026, visto que o parlamentar do Psol é conhecido por seu trânsito com importantes lideranças desses grupos.

Tags:

Câmara dos Deputados Guilherme Boulos Lula Ricardo Galvão

