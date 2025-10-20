PROJEÇÃO
Faria Lima aposta em vitória de Lula no primeiro turno
Posicionamento na crise com EUA e aproximação com evangélicos fortaleceu reeleição do petista
Por Redação
Banqueiros e investidores da Faria Lima, o maior centro financeiro do Brasil, já avaliam a possibilidade da reeleição do presidente Lula (PT) já no primeiro turno.
Um dos motivos que segundo eles torna o petista ainda mais favorito nas eleições do ano que vem, é o posicionamento diante da crise com os Estados Unidos. A avaliação é de que o presidente encontrou no discurso da soberania um fator de reaglutinação de um governo até então apagado e pobre de ideias e marcas, claudicante nas pesquisas de avaliação e popularidade. As informações são do jornalista Guilherme Amado, do site Platô Br.
Leia Também:
Os investidores da “Wall Street brasileira” ainda acreditam que Lula tirou da direita a retórica do patriotismo e de defesa do Brasil. Além disso, o mandatário conseguiu desdobramentos políticos da posição de Lula lhe foram amplamente favoráveis na ONU, onde Donald Trump falou da “química excelente” com ele e também na Casa Branca, quando o secretário de Estado americano, Marco Rubio, recebeu e conversou civilizadamente com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira em Washington.
Ainda de acordo com a publicação, outro ponto notado na Faria Lima como favorável ao presidente é uma aproximação dele com lideranças evangélicas. Lula, ao que tudo indica, indicará um ministro evangélico para o STF, Jorge Messias. Confirmada a escolha do ministro da AGU, estará quebrada a “exclusividade” de Jair Bolsonaro nesse quesito na corte.
Fragmentação da direita
A melhora na avaliação de Lula representou também derrotas debitadas diretamente da conta da direita. As sanções que ressuscitaram o governo e lhe deram um norte, afinal, foram urdidas por Eduardo Bolsonaro e anunciadas em nome de Jair Bolsonaro, agora condenado e em vias de ser preso. Refém da inegável força política do ex-presidente, a direita segue fragmentada.
O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem se mostrado desanimado com a corrida presidencial e Ratinho Júnior (PSD) surge como alternativa ao Centrão, enquanto Eduardo ataca todos os aliados do pai que buscam o caminho da centro-direita.
Se Tarcísio passou a incluir em suas contas políticas o cenário amplamente favorável a Lula, o mesmo vale para a Faria Lima, até outro dia entusiasmadíssima com a candidatura presidencial do governador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes