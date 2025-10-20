Brasil compra R$ 1,2 bilhão em aeronaves dos EUA

Helicóptero da fab. Imagem ilustrativa. - Foto: Paulo Rezende / FAB

O governo Lula vai comprar, sem licitação, US$ 229,9 milhões (R$ 1,2 bilhão na cotação atual) em helicópteros fabricados pela empresa norte-americana ACE Aeronautics, com sede no Alabama. O valor se refere à aquisição de 11 aeronaves Black Hawk, modelo UH-60L, oriundas do programa Blackhawk Exchange Sales Team (BEST), do Exército dos EUA. A informação é da coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, também foram incluídos os serviços de aplicação da solução integrada BrIFD G5000H, que dará a cada helicóptero um painel digital com quatro telas widescreen de 12 polegadas e alta resolução, além de dois controladores touch screen que funcionam como interface entre os pilotos e o cockpit integrado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A compra é conduzida pelo Ministério da Defesa, por meio do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, subordinado ao Comando da Aeronáutica. As 11 aeronaves adquiridas vão se somar aos 13 Black Hawks UH-60L já utilizados pela Força Aérea Brasileira (FAB). Em maio de 2024, a FAB gastou R$ 282,8 milhões em suporte logístico e fornecimento de materiais para a frota.

Nas Forças Armadas brasileiras, esses helicópteros são usados em missões de transporte de carga, equipamentos e tropas, além de busca e salvamento em áreas isoladas. O Exército também dispõe de quatro helicópteros de combate UH-60 Black Hawk, em operação desde 1997.

Embate com EUA e encontro com Trump

A compra chama atenção porque aconteceu em meio a negociações do governo Lula com com Donald Trump para tentar reduzir a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Lula e Trump devem se encontrar durante a 47ª Cúpula das Associações do Sudeste Asiático (ASEAN), na Malásia, que ocorre nos dias 26 e 27 de outubro.

A informação sobre a eventual ida de Trump ao evento foi confirmada pelo líder do governo, senador Jaques Wagner (PT), em um vídeo publicado em seu perfil oficial nas redes sociais.

Até o momento, o encontro ainda não foi confirmado oficialmente, pois ainda depende da compatibilidade de agenda dos presidentes.