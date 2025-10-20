Menu
POLÍTICA
NOVA ERA

Fim do tarifaço? Lula e Trump podem ter reunião inédita na Malásia

Encontro entre os líderes já foi sinalizado pelo próprio americano

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

20/10/2025 - 13:35 h
Presidentes participam da 47ª Cúpula das Associações do Sudeste Asiático (ASEAN), na Malásia
A nova era de relações entre os Estados Unidos (EUA) e o Brasil caminha para ser oficializada na próxima terça-feira, 21, com a possibilidade de um encontro cara a cara entre os presidentes Lula (PT) e o americano Donald Trump.

Isso porque ambos os chefes de Estado vão participar da 47ª Cúpula das Associações do Sudeste Asiático (ASEAN), na Malásia, que ocorre nos dias 26 e 27 de outubro, focado em comércio internacional.

A informação sobre a eventual ida de Trump ao evento foi confirmada pelo líder do governo, senador Jaques Wagner (PT), em um vídeo publicado em seu perfil oficial nas redes sociais.

“Ele [Lula] vai viajar para Malásia para uma grande reunião, onde deve se encontrar com vários presidentes, inclusive, com o presidente americano”, disse Wagner.

Flávio Bolsonaro vai aos EUA monitorar aproximação de Lula e Trump
Termina primeira reunião oficial do governo Lula e Trump
Wagner celebra telefonema entre Lula e Trump: “L de líder mundial!”
Lula x Trump: saiba os bastidores da conversa entre os presidentes

A possível reunião entre Trump e Lula será pautada pelo tarifaço imposto pelo chefe da Casa Branca sobre as importações de produtos brasileiros enviados aos EUA, com a taxa de 40%. A medida afetou principalmente a carne bovina, café e o suco de laranja.

Até o momento, o encontro ainda não foi confirmado oficialmente, pois ainda depende da compatibilidade de agenda dos presidentes.

Lula x Trump: ótima química

A abertura para a reunião presencial entre o petista e o republicano foi sinalizada pelo próprio americano durante agenda na Assembleia Geral da ONU, em setembro. Na ocasião, ele elogiou o petista e disse ter “uma química excelente” com o brasileiro.

"Ele parece um cara muito legal, ele gosta de mim e eu gostei dele. E eu só faço negócio com gente de quem eu gosto. Quando não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Por 39 segundos, nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal."

Este aceno foi o primeiro passo para as tratativas da retomada da relação comercial. Dias depois, em 6 de outubro, os líderes conversaram por telefonema durante 30 minutos.

Relembre telefonema de Trump a Lula

O diálogo entre os presidentes seguiu em tom amistoso até o fim, de acordo com a nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, horas depois do bate-papo. A conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e os seguintes ministros brasileiros:

  • Fernando Haddad, ministro da Fazenda;
  • Mauro Vieira, ministro de Relações Institucionais;
  • Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação;
  • Celso Amorim, assessor especial.

O que foi tratado durante a conversa?

No bate-papo, os chefes de Estados tratam sobre os seguintes temas:

  • Fim do tarifaço imposto por Trump sobre as exportações brasileiras;
  • Retirada das medidas restritivas contra autoridades brasileiras, como a Lei Magnitsky;
  • Importância de restauração das relações amigáveis entre os países.

