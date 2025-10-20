FIM DA ESPERA
Veja como vai funcionar o programa de reforma de casas do governo Lula
Reforma Casa Brasil será lançado pelo presidente Lula nesta segunda-feira, 20
Por Anderson Ramos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai lançar nesta segunda-feira, 20, o Programa Reforma Casa Brasil, a tão aguardada iniciativa do Governo Federal que vai ajudar famílias na reforma de suas residências.
O programa é voltado a famílias que já têm imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação, como telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação.
Como vai funcionar?
As famílias poderão financiar valores a partir de R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses, para famílias com renda de até R$ 9.600.
Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. A operação será simplificada e digital, iniciando pelo site da Caixa ou aplicativo do banco, a partir de 3 de novembro.
O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez.
As taxas de juros variam conforme a faixa de renda mensal das famílias:
- Faixa 1: renda de até R$ 3.200, juros a partir de 1,17% ao mês
- Faixa 2: renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, juros de 1,95% ao mês
- Acima de R$ 9.600: condições estabelecidas pela Caixa
Para famílias com renda acima de R$ 9,6 mil, as condições serão estabelecidas pela Caixa, contemplando valores de financiamento a partir de R$ 30 mil, prazo de pagamento até 180 meses e taxa de acordo com o valor do crédito.
O Reforma Casa Brasil atende inicialmente moradores de áreas urbanas em capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes, ou que façam parte de arranjos populacionais com esse porte. O crédito é voltado principalmente para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto.
