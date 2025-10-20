Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DA ESPERA

Veja como vai funcionar o programa de reforma de casas do governo Lula

Reforma Casa Brasil será lançado pelo presidente Lula nesta segunda-feira, 20

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

20/10/2025 - 17:33 h | Atualizada em 20/10/2025 - 21:40
Programa Reforma Casa Brasil vai ajudar famílias na reforma de suas residências.
Programa Reforma Casa Brasil vai ajudar famílias na reforma de suas residências. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai lançar nesta segunda-feira, 20, o Programa Reforma Casa Brasil, a tão aguardada iniciativa do Governo Federal que vai ajudar famílias na reforma de suas residências.

O programa é voltado a famílias que já têm imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação, como telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como vai funcionar?

As famílias poderão financiar valores a partir de R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses, para famílias com renda de até R$ 9.600.

Leia Também:

UPB celebra fortalecimento da Educação em encontro de prefeitos
Bahia recebe valor milionário para construção de unidades de saúde
Lula parabeniza presidente eleito da Bolívia e reforça cooperação bilateral
Rodoviária de Salvador pode ganhar nova data de entrega

Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. A operação será simplificada e digital, iniciando pelo site da Caixa ou aplicativo do banco, a partir de 3 de novembro.

O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez.

As taxas de juros variam conforme a faixa de renda mensal das famílias:

  • Faixa 1: renda de até R$ 3.200, juros a partir de 1,17% ao mês
  • Faixa 2: renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, juros de 1,95% ao mês
  • Acima de R$ 9.600: condições estabelecidas pela Caixa

Para famílias com renda acima de R$ 9,6 mil, as condições serão estabelecidas pela Caixa, contemplando valores de financiamento a partir de R$ 30 mil, prazo de pagamento até 180 meses e taxa de acordo com o valor do crédito.

O Reforma Casa Brasil atende inicialmente moradores de áreas urbanas em capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes, ou que façam parte de arranjos populacionais com esse porte. O crédito é voltado principalmente para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

governo Lula habitação programa do governo. reforma casa brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Programa Reforma Casa Brasil vai ajudar famílias na reforma de suas residências.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Programa Reforma Casa Brasil vai ajudar famílias na reforma de suas residências.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Programa Reforma Casa Brasil vai ajudar famílias na reforma de suas residências.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Programa Reforma Casa Brasil vai ajudar famílias na reforma de suas residências.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x