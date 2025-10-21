BAHIA
Novo CT do Bahia terá área de 1 milhão de m² e construção residencial
Inema já concedeu licença ambiental para a construção do novo Centro de Treinamento do Bahia
Por Flávia Requião
O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA) concedeu licença prévia à QPC Engenharia para a construção do novo Centro de Treinamento do Bahia, anunciado nesta segunda-feira, 21, pelo Grupo City, responsável pela gestão do clube.
Segundo o Inema a licença, válida por cinco anos, prevê o cumprimento integral da legislação ambiental e dos condicionantes estabelecidos na portaria, já que parte do terreno está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) Joanes-Ipitanga.
O projeto, que abrange mais de um milhão de metros quadrados e vai estar localizado na Via Metropolitana Camaçari - Lauro de Freitas, rodovia da Região Metropolitana de Salvador, será dividido entre setores esportivos e residenciais, incluindo campos, quadras, alojamentos, áreas verdes e equipamentos comunitários.
Divisão deve ser feita da seguinte forma:
Setor Esportivo:
- Área construída: 24.207 m²
- Área total do terreno: 552.993,63 m²
- Destinação: implantação de campos, quadras, equipamentos esportivos, alojamentos e infraestrutura de apoio às atividades de treinamento.
Setor Residencial:
- Área construída: 5.662 m²
- Área total do terreno: 479.640,56 m²
- Destinação: edificações habitacionais, áreas verdes e equipamentos comunitários de suporte ao conjunto esportivo.
Localização: Às margens da Via Metropolitana (BA-535), próximo à praça de pedágio da Concessionária Bahia Norte, em Camaçari.
A autorização para que o Inema publicasse a concessão da licença prévia de viabilidade ambiental para a implantação do novo CT do Bahia foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na manhã desta segunda em evento de lançamento da estrutura.
O projeto, que contará com investimento privado de R$ 300 milhões, foi apresentado oficialmente pelo Bahia SAF. O evento contou com as presenças também do prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), do CEO do Grupo City, Ferran Soriano, e do CEO do Bahia, Raul Aguirre. A previsão é que o CT seja concluído em 2028.
O City Football Academy Bahia contará com:
- 12 campos de futebol, sendo quatro para o time masculino, dois para o time feminino e seis para categorias de base;
- 1 miniestádio para mil pessoas;
- 1 hotel;
- 1 centro administrativo;
- 144 vagas de alojamento;
- 500 vagas de estacionamento.
A estrutura seguirá o modelo de excelência dos City Football Academies espalhados pelo mundo, como os de Manchester, Nova York, Montevidéu e Melbourne. No novo CT estarão reunidos o futebol profissional masculino e feminino, além das categorias de base e demais setores administrativos do clube.
Além disso, o lugar é localizado estrategicamente, a apenas 15 minutos do Aeroporto Internacional de Salvador e a 40 minutos da Arena Fonte Nova.
O projeto será realizado dentro de um cronograma que dura de janeiro de 2026 a dezembro de 2027, com diversas etapas que respondem a iniciativas sustentáveis na realização das obras do CT.
Veja o calendário de obras:
- Janeiro a dezembro: planejamento e licenciamento ambiental;
- Julho de 2026 a janeiro de 2027: terraplanagem, com preparação completa do terreno;
- Janeiro a julho de 2026: estudos preliminares para início das obras;
- Janeiro a dezembro de 2027: construção e entrega.
