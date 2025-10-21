Moraes toma decisão sobre investigação contra presidente do PL

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL - Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira, 21, pela reabertura do processo de investigação contra o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pelos possíveis crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

Ao declarar seu voto, Moraes atrelou a reabertura da investigação com a condenação de Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente da empresa Voto Legal, durante a votação do núcleo quatro (4) da trama golpista.

“Uma vez configurada a condenação do réu Carlos Cesar Rocha, determino a extração de cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa à PET 12100, a fim de que, nos termos do artigo 18 do Código Penal, seja reaberta a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto”, argumentou Moraes.

Contestação

Alexandre de Moraes citou o relatório apresentado pelo PL à Justiça Eleitoral após as eleições de 2022, contestando o resultado das urnas. Segundo o ministros, o documento é uma das coisas "mais bizarras".

“Aqui, uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral tenha recebido desde a sua criação [o relatório]. Após a derrota nas urnas, o PL apresentou uma representação para fazer uma verificação extraordinária das urnas”, disparou.