POLÍTICA

“Convicção formada”: Wagner comenta escolha de Lula para o STF

Senador afirma que Lula já tem decisão tomada sobre indicação de Jorge Messias para a Corte

21/10/2025 - 15:54 h
De acordo com Wagner, Lula deve oficializar o nome após retornar de viagem internacional pela Indonésia e pela Malásia
O senador Jaques Wagner (PT-BA), declarou nesta terça-feira, 21, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está “convicto” da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com Wagner, Lula deve oficializar o nome após retornar de viagem internacional pela Indonésia e pela Malásia.

“Pelo que eu sinto dele há uma convicção formada. Entendo que ele não tenha anunciado porque ainda faltam algumas conversas a serem feitas para azeitar as indicações. Ele deve voltar e confirmar a indicação”, declarou à CNN.

Wagner também confirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniu com Lula na segunda, 20, para apoiar a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao STF.

“Ele [Lula] teve uma conversa ontem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não participei, mas não tenho dúvidas de que Alcolumbre foi defender o ponto de vista dele, da indicação do ex-presidente do Senado, o nosso amigo Rodrigo Pacheco”, declarou.

