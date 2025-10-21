POLÍTICA
“Convicção formada”: Wagner comenta escolha de Lula para o STF
Senador afirma que Lula já tem decisão tomada sobre indicação de Jorge Messias para a Corte
Por Redação
O senador Jaques Wagner (PT-BA), declarou nesta terça-feira, 21, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está “convicto” da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF (Supremo Tribunal Federal).
De acordo com Wagner, Lula deve oficializar o nome após retornar de viagem internacional pela Indonésia e pela Malásia.
Leia Também:
“Pelo que eu sinto dele há uma convicção formada. Entendo que ele não tenha anunciado porque ainda faltam algumas conversas a serem feitas para azeitar as indicações. Ele deve voltar e confirmar a indicação”, declarou à CNN.
Wagner também confirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniu com Lula na segunda, 20, para apoiar a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao STF.
“Ele [Lula] teve uma conversa ontem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não participei, mas não tenho dúvidas de que Alcolumbre foi defender o ponto de vista dele, da indicação do ex-presidente do Senado, o nosso amigo Rodrigo Pacheco”, declarou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes