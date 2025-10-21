POLÍTICA
Lula deixa Brasil sem anunciar novo ministro do STF
Presidente embarcou para Ásia nesta manhã para participar da ASEAN
Por Gabriela Araújo
O presidente Lula (PT) deixou o Brasil na manhã desta terça-feira, 21, rumo à Ásia, onde participará da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), com outros líderes mundiais.
“Com esta missão, damos mais um importante passo para consolidar a presença do Brasil no cenário global, ampliando as fronteiras do nosso comércio e nossas relações exteriores”, disse Lula.
A saída do petista frustrou o possível anúncio sobre a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), como havia sido especulado nos bastidores.
Leia Também:
A expectativa interna era de que o mandatário já fizesse o movimento de indicar Messias ao assento deixado pelo ex-presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, antes da sua viagem agendada para às 10h. O que não aconteceu.
Na noite de segunda, 20, Lula se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para debater sobre a sucessão do STF. Isso porque o chefe do legislativo havia indicado para a vaga, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Quem fica na Presidência?
Com a saída de Lula, a presidência passa a ser assumida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) até a próxima terça-feira, 28, quando o petista ficará fora do país.
De partida para a Ásia, onde farei visita oficial à Indonésia. Na sequência, participarei da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, e da 30ª Cúpula do Leste Asiático, na Malásia.— Lula (@LulaOficial) October 21, 2025
Com esta missão, damos mais um importante passo para consolidar a… pic.twitter.com/KB75E3SWnd
Agenda de Lula
Além da 47ª ASEAN, o mandatário também cumprirá agenda na Malásia, quando participa da 30ª Cúpula do Leste Asiático.
Também é esperado um encontro presencial entre os presidentes Lula (PT) e o americano Donald Trump, já que o chefe da Casa Branca estará participando da cúpula.
A possível reunião entre os chefes de Estado será pautada pelo tarifaço imposto pelo chefe da Casa Branca sobre as importações de produtos brasileiros enviados aos EUA, com a taxa de 40%. A medida afetou principalmente a carne bovina, café e o suco de laranja.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes