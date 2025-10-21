Lula deixa Brasil sem anunciar novo ministro do STF

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante partida para Johanesburgo. - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) deixou o Brasil na manhã desta terça-feira, 21, rumo à Ásia, onde participará da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), com outros líderes mundiais.

“Com esta missão, damos mais um importante passo para consolidar a presença do Brasil no cenário global, ampliando as fronteiras do nosso comércio e nossas relações exteriores”, disse Lula.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A saída do petista frustrou o possível anúncio sobre a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), como havia sido especulado nos bastidores.

A expectativa interna era de que o mandatário já fizesse o movimento de indicar Messias ao assento deixado pelo ex-presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, antes da sua viagem agendada para às 10h. O que não aconteceu.

Na noite de segunda, 20, Lula se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para debater sobre a sucessão do STF. Isso porque o chefe do legislativo havia indicado para a vaga, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Quem fica na Presidência?

Com a saída de Lula, a presidência passa a ser assumida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) até a próxima terça-feira, 28, quando o petista ficará fora do país.

De partida para a Ásia, onde farei visita oficial à Indonésia. Na sequência, participarei da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, e da 30ª Cúpula do Leste Asiático, na Malásia.



Com esta missão, damos mais um importante passo para consolidar a… pic.twitter.com/KB75E3SWnd — Lula (@LulaOficial) October 21, 2025

Agenda de Lula

Além da 47ª ASEAN, o mandatário também cumprirá agenda na Malásia, quando participa da 30ª Cúpula do Leste Asiático.

Também é esperado um encontro presencial entre os presidentes Lula (PT) e o americano Donald Trump, já que o chefe da Casa Branca estará participando da cúpula.

A possível reunião entre os chefes de Estado será pautada pelo tarifaço imposto pelo chefe da Casa Branca sobre as importações de produtos brasileiros enviados aos EUA, com a taxa de 40%. A medida afetou principalmente a carne bovina, café e o suco de laranja.