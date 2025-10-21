PSB vira opção para pepistas insatisfeitos com federação

Lídice da Mata, presidente estadual do PSB - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), presidido pela deputada federal Lídice da Mata na Bahia, pode se tornar o destino de parte dos pepistas (Progressistas) insatisfeitos com a federação com o União Brasil, tendo em vista as eleições de 2026. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas recentes com integrantes das duas legendas.

Nas últimas semanas, membros do PP, incluindo deputados estaduais, começaram a negociar com Lídice. A legenda, no entanto, também pode acolher prefeitos eleitos pelo Progressistas em 2024, assim como o deputado federal Mário Negromonte Jr., que preside o diretório pepista no estado, mas pretende caminhar ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições do próximo ano.

No bloco dos prefeitos, está Zé Cocá, de Jequié, reeleito em 2024 pelo Progressistas, e que tem ensaiado uma reaproximação com o governo do Estado. A expectativa é que a aliança passe pela filiação de Cocá.

Na segunda-feira, 20, durante agenda da União dos Municípios da Bahia (UPB), Zé Cocá confirmou que foi convidado pelo prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, filiado ao PSB e atual presidente da UPB.

"Um convite pessoal que nem o de Wilson para mim é motivo de gratidão. Ele é um amigo pessoal que tenho. Quando o lancei para a presidência da UPB, tinha certeza de que ele faria um grande trabalho, como de fato tem feito, apresentando grandes projetos", destacou o prefeito ao conversar com a imprensa.

A filiação de Zé Cocá também deve culminar na ida de Hassan, seu principal aliado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), para o PSB, essa já negociada em conjunto pelo bloco de deputados estaduais do PP na Casa.

O Portal A TARDE tentou contato com Zé Cocá e Negromonte Júnior, a fim de obter novas respostas acerca das negociações para mudança partidária, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

Quem pode chegar ao PSB

Zé Cocá (prefeito de Jequié)

Mário Negromonte (deputado federal)

Niltinho (deputado estadual)

Eduardo Salles (deputado estadual)

Hassan Youssef (deputado estadual)

Antônio Henrique Júnior (deputado estadual)

Caminho oposto

Apesar da chegada dos deputados, o PSB pode ter uma importante baixa na janela partidária. A deputada estadual Fabíola Mansur, um dos principais quadros da sigla socialista no estado, tem sido cortejada por outras legendas para o fortalecimento da bancada.

Apesar de ter ficado na primeira suplência nas eleições de 2022, Fabíola obteve 58.064 votos, ficando à frente de 22 dos 63 eleitos para a atual legislatura. Entre os partidos que pretendem contar com a parlamentar, estão Avante e PSD, casa da presidente da Alba, Ivana Bastos.

Federação União Progressista

A federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, não conta com o apoio de parte dos filiados das duas legendas, embora a movimentação tenha partido de Brasília, com articulações que envolveram nomes como ACM Neto, Ciro Nogueira e Antônio de Rueda.

O poderoso bloco terá o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, como candidato ao governo da Bahia em 2026, o que tem antecipado as costuras dos fieis ao governador Jerônimo Rodrigues com outros partidos, a exemplo do PSB, PDT e Avante.