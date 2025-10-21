Menu
HOME > POLÍTICA
BOA NOTÍCIA

Governo autoriza pagamento de salários na Bahia antes de feriadão

Medida foi tomada em comemoração ao Dia do Servidor

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

21/10/2025 - 18:19 h
Salários dos servidores da Bahia serão pagos antecipadamente em outubro.
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) determinou o pagamento de salários para mais de 270 mil servidores ativos, inativos e pensionistas de forma antecipada, na próxima sexta-feira, dia 27 de outubro, em cota única.

No caso dos trabalhadores que recebem a remuneração por meio de conta corrente do Banco do Brasil, as quantias estarão disponíveis já a partir do sábado, 25. Pela tabela de pagamentos oficial, os recursos seriam liberados originalmente apenas no dia 30 de outubro, para inativos e pensionistas, e no dia 31, para servidores ativos.

A medida se soma ao feriado pela passagem do Dia do Servidor Público – comemorado oficialmente no dia 28 de outubro – que será antecipado para o próximo dia 27, uma segunda-feira.

Trabalhadores de Salvador beneficiados

O Portal A TARDE já havia revelado que os servidores municipais de Salvador terão três dias de feriado prolongado em função da mudança do Dia do Servidor Público.

A Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE) confirmou, por meio do Diário Oficial do Município, que o expediente estará suspenso no dia 27 de outubro, uma segunda-feira, prolongando o final de semana de servidores.

