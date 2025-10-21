POLÍTICA
Luiz Fux pede para trocar de Turma no STF
Pedido do ministro foi registrado em plenário
Por Cássio Moreira
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu, nesta terça-feira, 21, para ser transferido da Primeira Turma (1ª) para a Segunda Turma (2ª) da Corte. O anúncio, feito em plenário, foi oficializado por documento.
Na carta endereçada ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, Fux citou a vaga aberta na Segunda Turma com a aposentadoria de Luís Barroso, que pediu aposentadoria antes do prazo estabelecido.
"Manifesto meu interesse em compor a 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, considerado a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso", diz trecho do documento assinado pelo ministro Luiz Fux.
Divergências recentes
Nos últimos meses, Fux tem mostrado divergências dos demais integrantes da Primeira Turma. Um dos episódios mais marcantes do 'conflito' ocorreu em setembro, quando o ministro foi o único a votar contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por sua participação na trama golpista.
Leia Também:
"Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já havia perdidos seus cargos", declarou Fux ao votar de maneira divergência.
Ministros da Segunda Turma do STF
Gilmar Mendes
Dias Toffoli
André Mendonça
Kassio Nunes Marques
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes