Lula já escolheu Messias para o STF, diz líder do PT na Câmara

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, durante coletiva no Salão Verde. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta terça-feira, 21, que o presidente Lula (PT) já escolheu o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ainda segundo o petista, o mandatário pretende ampliar as conversas políticas antes de oficializar o nome e que ele vai tratar pessoalmente da articulação quando retornar da viagem à Ásia para facilitar a aprovação no Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A minha opinião é que Lula está inclinado a escolher Messias, mas ainda vai conversar mais para garantir aprovação no Senado, mas ainda vai querer conversar mais para facilitar a aprovação no Senado”, disse Lindbergh, ao ser questionado sobre o tema no Congresso.

Além da indicação ao Supremo, Lindbergh afirmou que o governo deve encaminhar ao Congresso, ainda nesta semana, um pacote de medidas de recomposição do Orçamento após a rejeição da Medida Provisória alternativa ao IOF.

A nova estratégia é discutir esses temas de forma separada: iniciativas de aumento de arrecadação, como a taxação de bets e fintechs; e as medidas de corte de gastos. O objetivo é diluir as resistências. Uma das ideias é incluir os temas em projetos já em tramitação no Congresso por meio da iniciativa de parlamentares.