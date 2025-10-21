Haddad indica quando governo deve agir após derrota na MP das Bets

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: © Diogo Zacarias | MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal deve definir uma solução para o impasse do Orçamento, ainda nesta terça-feira, 21, após a derrota sofrida na "MP das Bets" no Congresso Nacional.

Conforme o titular da pasta, até o começo da tarde de hoje será apresentada “uma definição do que fazer”. A "Fazenda" e a Casa Civil — comandada por Rui Costa — estão reunidas para consolidar as propostas e harmonizar as leis que compõem o próximo Orçamento, incluindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

"Até o começo da tarde vamos ter uma definição do que fazer em relação a tudo, para a gente fechar (as contas públicas), essas leis todas têm que estar harmonizadas. Quanto vai ter de despesas, quanto vai ter de receita, a LDO e Orçamento", afirmou Haddad.

O ministro explicou ainda que a a equipe econômica busca compatibilizar despesas e receitas para evitar problemas de execução orçamentária em 2026. Ele informou que o governo pretende enviar as propostas antes da viagem do presidente Lula (PT) à Ásia.

"Essas coisas têm que dialogar uma com a outra, se não você vai ter problema de execução orçamentária. Tudo o que nós não queremos é chegar ao ano que vem com problema de emenda, interrupção de obras", completou Fernando Haddad.

Reposta ao Congresso

O titular da Fazenda ainda rebateu a críticas do presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Efraim Filho (União-PB), de que o governo teria dificuldade em cortar gastos.

"O ministro Fernando Haddad trata todo dia de uma agenda de arrecadação, de aumento de impostos, mas parece que ficou esquecida, relegada a segundo plano, a agenda de corte de gastos", disse o parlamentar.

Em resposta, Haddad disse que o Congresso não tem votado as medidas de ajuste enviadas pelo governo. "Ele próprio não vota, ele reclama e não vota. O partido dele é o que menos vota proposta de corte de gastos", disse.