HOME > BAHIA
BAHIA

Governo altera feriado e baianos terão descanso de 3 dias consecutivos

Governador da Bahia confirmou a antecipação de um feriado e liberação antecipada dos salários

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

20/10/2025 - 23:43 h
Bahia terá feriado prolongado para servidores
Bahia terá feriado prolongado para servidores -

Os servidores públicos do estado da Bahia terão um descanso prolongado nos próximos dias. Depois da Prefeitura de Salvador, agora foi a vez do Governo da Bahia confirmar a antecipação do feriado do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro, e a liberação antecipada dos salários.

Durante o podcast Fala Jero, transmitido nesta segunda-feira, 20, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), revelou que o decreto será publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 21.

A decisão aconteceu para que o feriado, que originalmente seria na terça-feira, seja antecipado para segunda-feira, dia 27, proporcionando um fim de semana prolongado aos servidores.

“Só pra confirmar com vocês aí, amanhã, terça-feira, dia 21, tá no Diário Oficial, o adiantamento do feriado do servidor público, que é na terça, nós estamos antecipando pra segunda-feira e na terça passa a ser normal. Então, segunda-feira é feriado, feriadão, e na terça volta tudo normal”, declarou o governador.

O Dia do Servidor Público é ponto facultativo e, portanto, beneficia apenas os funcionários da administração pública. Trabalhadores do setor privado seguem com expediente normal na data.

Salário antecipado para servidores

Jerônimo Rodrigues também enfatizou que o pagamento dos servidores será antecipado para o final de semana. Isso fará com que os trabalhores do estado recebam antes do feriadão.

“E é um feriadão com dinheiro na conta porque você lembra que a gente vai antecipar o salário, deverá estar na conta no sábado, não é isso? Sexta-feira, dinheiro na conta do salário, aí você vai poder comprar mais produtos da agroecologia, tá certo? Para se alimentar bem. Na segunda a gente dá uma descansada, mas eu não vou descansar você vai assistir aqui o nosso podcast”, disse.

Trabalhadores de Salvador beneficiados

O Portal A TARDE já havia revelado que os servidores municipais de Salvador terão três dias de feriado prolongado em função da mudança do Dia do Servidor Público.

A Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE) confirmou, por meio do Diário Oficial do Município, que o expediente estará suspenso no dia 27 de outubro, uma segunda-feira, prolongando o final de semana de servidores.

x