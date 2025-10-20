Menu
LISTA

5 filmes curtos da Netflix para descansar no feriado chuvoso em Salvador

Lista para você que quer aproveitar o feriado chuvoso em casa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/10/2025 - 10:42 h
Lista de filmes curtos disponíveis na Netflix
Lista de filmes curtos disponíveis na Netflix -

O cacau caiu em Salvador nesta segunda-feira, 20, quando é celebrado o Dia do Comerciário — e nada combina mais com o tempo chuvoso do que um bom filme no sofá.

Mas se a ideia é relaxar sem passar horas em frente à TV, a solução está nos filmes curtos disponíveis na Netflix. Pensando nisso, selecionamos cinco títulos que cabem direitinho na folga e prometem entreter sem cansar.

A lista conta com comédia romântica, animação fofinha, terror, suspense e ficção científica.

Confira 5 filmes curtos da Netflix para descansar no feriado chuvoso em Salvador:

1. Amor Garantido

Comédia româtinca original da Netflix, ‘Amor Garantido’ gira em torno da advogada Susan (Rachael Leigh Cook) e do frustrado Nick (Damon Wayans Jr.), um homem que pede a ajuda da profissional para processar um site de namoro, já que mesmo após 986 encontros, ele não encontrou sua alma gêmea. Decidida a ganhar o caso, Susan se junta a Nick na disputa, sem imaginar que ao longo dessa jornada ambos acabarão se apaixonando.

2. Um Lugar Silencioso

Um Lugar Silencioso’ é um terror pós-apocalíptico de enorme sucesso. O filme se passa após criaturas mortais, cegas e que se guiam pelo som, terem aparecido na terra e dizimado praticamente toda a população. Entre os humanos restantes estão um casal e seus três filhos, que lutam para sobreviver aos monstros e aos perigos desse novo mundo.

3. O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface’ é o nono longa-metragem da franquia de mesmo nome. Continuação da produção de 1974, que se passa 50 anos após os acontecimentos da trama original – e que desconsidera todos os outros longas já lançados – ele narra os acontecimentos vividos por um grupo de jovens empreendedores que chegam a Harlow, no Texas, e se deparam com o sanguinário Letherface.

4. A Torre Negra

Baseado na obra homônima de Stephen King, ‘A Torre Negra’ é ambientado em uma realidade imaginada, Roland (Idris Elba) é um pistoleiro que está decidido a proteger A Torre Negra, um monumento que sustenta diversos mundos e está ameaçado pelo Homem de Preto. Em seu caminho para defender a estrutura, porém, ele encontra com o jovem Jake (Tom Taylor), um garoto com poderes sobrenaturais que está à procura de uma outra dimensão.

5. Meu Amigo Totoro

O quarto filme de Hayao Miyazaki se tornou o símbolo do Studio Ghibli. Lançada em 1988, ‘Meu Amigo Totoro’ acompanha a história das irmãs Satsuke e Mei que, após se mudarem para uma casa de campo junto com os pais, descobrem seres fantásticos. O principal deles é Totoro, um corpulento espírito da floresta que levará as irmãs para aventuras fantásticas.

Meu Amigo Totoro
Meu Amigo Totoro | Foto: Divulgação

filmes Netflix

