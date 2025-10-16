Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

É A BAHIA

O Agente Secreto terá pré-estreia em Salvador com Wagner Moura

Protagonizado por Wagner, filme reúne grandes nomes do cinema brasileiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/10/2025 - 11:16 h | Atualizada em 16/10/2025 - 11:48
‘O Agente Secreto’ vai ter pré-estreia em Salvador
‘O Agente Secreto’ vai ter pré-estreia em Salvador -

O Agente Secreto’, filme escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país no Oscar, vai ganhar uma pré-estreia especial no Cine Glauber Rocha, em Salvador, no dia 4 de novembro às 19h.

O evento vai contar com a presença de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, protagonista e diretor do longa, respectivamente. Além deles, a produtora Emilie Lesclaux também estará presente. Todos vão participar de uma bate-papo após a sessão. O anúncio foi feito por Cláudio Marques, diretor do Cine Glauber Rocha.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Dia 04/11, às 19h, pré-estreia com a presença de Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e Emilie Lesclaux. Todas as quatro salas do Cine Glauber Rocha. Depois da sessão, uma conversa com diretor, ator e produtora do filme. Bora lotar? Acesse site do Cine Glauber para comprar seu ingresso”, escreveu.

Vale lembrar que nos dias 25 de outubro e 1º de novembro também vai ter pré-estreia, mas sem a presença de Wagner, Kleber e Emilie.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Cine Glauber Rocha (@cineglauberrocha)

Leia Também:

‘O Agente Secreto’ apresenta personagens em novo trailer; assista
Wagner Moura rompe o silêncio sobre polêmica entre 'O Agente Secreto' e 'Manas'
O Agente Secreto é escolhido para representar o Brasil no Oscar

História, elenco e prêmios

O Agente Secreto é ambientado em Recife, em 1977, e acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

Além de Wagner Moura, o elenco do thriller político reúne ainda grandes nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros.

No Festival de Cannes deste ano, O Agente Secreto teve um resultado histórico levando para casa dois troféus. Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção, e Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator. O filme também levou a Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da FIPRESCI.

Assista ao trailer de O Agente Secreto:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Kleber Mendonça Filho O Agente Secreto wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
‘O Agente Secreto’ vai ter pré-estreia em Salvador
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

‘O Agente Secreto’ vai ter pré-estreia em Salvador
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

‘O Agente Secreto’ vai ter pré-estreia em Salvador
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

‘O Agente Secreto’ vai ter pré-estreia em Salvador
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x