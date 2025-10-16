O Agente Secreto terá pré-estreia em Salvador com Wagner Moura

‘O Agente Secreto’ vai ter pré-estreia em Salvador - Foto: Divulgação

‘O Agente Secreto’, filme escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país no Oscar, vai ganhar uma pré-estreia especial no Cine Glauber Rocha, em Salvador, no dia 4 de novembro às 19h.

O evento vai contar com a presença de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, protagonista e diretor do longa, respectivamente. Além deles, a produtora Emilie Lesclaux também estará presente. Todos vão participar de uma bate-papo após a sessão. O anúncio foi feito por Cláudio Marques, diretor do Cine Glauber Rocha.

“Dia 04/11, às 19h, pré-estreia com a presença de Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e Emilie Lesclaux. Todas as quatro salas do Cine Glauber Rocha. Depois da sessão, uma conversa com diretor, ator e produtora do filme. Bora lotar? Acesse site do Cine Glauber para comprar seu ingresso”, escreveu.

Vale lembrar que nos dias 25 de outubro e 1º de novembro também vai ter pré-estreia, mas sem a presença de Wagner, Kleber e Emilie.



História, elenco e prêmios

O Agente Secreto é ambientado em Recife, em 1977, e acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

Além de Wagner Moura, o elenco do thriller político reúne ainda grandes nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros.

No Festival de Cannes deste ano, O Agente Secreto teve um resultado histórico levando para casa dois troféus. Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção, e Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator. O filme também levou a Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da FIPRESCI.

Assista ao trailer de O Agente Secreto: