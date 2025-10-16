Aos 96 anos, Fernanda Montenegro revela segredo da lucidez

Fernanda Montenegro completou 96 anos - Foto: Divulgação | TV Globo

Um dos maiores nomes do cinema, da teledramaturgia e do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro completou 96 anos nesta quinta-feira, 16. Batizada como Arlette Pinheiro Monteiro, a atriz nasceu no bairro Campinho, Zona Norte do Rio, em 16 de outubro de 1929.

Com papéis icônicos como Dora de ‘Central do Brasil’, Bia Falcão em ‘Belíssima’ e Dona Picucha de ‘Doce de Mãe’, Fernanda construiu uma carreira impecável, repleta de sucesso e segue entregando grandes atuações, como a sua Eunice Paiva de ‘Ainda Estou Aqui’ e Dona Vitória em ‘Vitória’.

Em entrevista ao NEW MAG, a artista revelou o segredo da sua lucidez. “Enquanto eu tiver cabeça, sigo fazendo teatro, sigo fazendo minhas leituras. Quando eu não conseguir mais andar, farei uso de cadeira de rodas, tudo bem. O lance é a cabeça. Enquanto tiver cabeça, sigo. Caminho para completar 100 anos”, disse.