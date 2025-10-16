Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CELEBRAÇÃO

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro revela segredo da lucidez

Artista faz aniversário nesta quinta-feira, 16

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/10/2025 - 14:22 h
Fernanda Montenegro completou 96 anos
Fernanda Montenegro completou 96 anos -

Um dos maiores nomes do cinema, da teledramaturgia e do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro completou 96 anos nesta quinta-feira, 16. Batizada como Arlette Pinheiro Monteiro, a atriz nasceu no bairro Campinho, Zona Norte do Rio, em 16 de outubro de 1929.

Leia Também:

Fernanda Montenegro envia áudio emocionante para Linn da Quebrada
'Vitória' tem maior bilheteria entre filmes de Fernanda Montenegro
Com Fernanda Montenegro, ‘Vitória’ vai além dos fatos e comove

Com papéis icônicos como Dora de ‘Central do Brasil’, Bia Falcão em ‘Belíssima’ e Dona Picucha de ‘Doce de Mãe’, Fernanda construiu uma carreira impecável, repleta de sucesso e segue entregando grandes atuações, como a sua Eunice Paiva de ‘Ainda Estou Aqui’ e Dona Vitória em ‘Vitória’.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista ao NEW MAG, a artista revelou o segredo da sua lucidez. “Enquanto eu tiver cabeça, sigo fazendo teatro, sigo fazendo minhas leituras. Quando eu não conseguir mais andar, farei uso de cadeira de rodas, tudo bem. O lance é a cabeça. Enquanto tiver cabeça, sigo. Caminho para completar 100 anos”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aniversário Fernanda Montenegro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fernanda Montenegro completou 96 anos
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Fernanda Montenegro completou 96 anos
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Fernanda Montenegro completou 96 anos
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Fernanda Montenegro completou 96 anos
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x