Fernanda Montenegro envia áudio emocionante para Linn da Quebrada

A internação de Linn foi anunciada por sua equipe - Foto: Reprodução | Instagram

Linn da Quebrada recebeu uma mensagem emocionada de Fernanda Montenegro após ser internada para tratar questões de saúde mental. A atriz, que contracenou com Linn no filme 'Vitória', enviou um áudio encorajador, no qual expressou sua admiração pelo talento da colega e a incentivou a seguir em frente.

"Lina, Lina querida, a gente tem que se conduzir na vida, tem que ter fôlego e tem que ter sonho. A vida é sonho. Se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego! Acorda e canta, tá? Acorda você, põe a mão na sua alma e canta", disse Fernanda.



A internação de Linn foi anunciada por sua equipe, que informou que ela enfrenta um quadro grave de depressão, agravado pelo uso excessivo de substâncias. O comunicado oficial detalhou que a decisão de buscar tratamento foi tomada para garantir o bem-estar da cantora: "A assessoria informa que, neste momento, a artista Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar". A nota também ressaltou a importância de dar suporte a quem enfrenta desafios de saúde mental.

Além de demonstrar apoio em um momento delicado, Fernanda Montenegro também enalteceu o trabalho de Linn no filme 'Vitória'. "Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz. Seu trabalho é espetacular e, nesse filme, queria ter a alegria de ter mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar", declarou a atriz.

Desde junho de 2024, Linn já havia se afastado das redes sociais para cuidar da saúde mental, após o diagnóstico de depressão. Nos últimos dias, boatos sobre a situação de Linn circulavam nas redes, incluindo rumores de que a cantora teria sido vista na Cracolândia, em São Paulo.

No entanto, sua assessoria desmentiu essas informações: "A assessoria gostaria de esclarecer que a cantora Linn foi, ou teria sido, vista na Cracolândia não é verídica e possui um caráter tendencioso", afirmou a equipe.

Veja o vídeo: