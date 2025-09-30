Menu
SAÚDE
PASSE LIVRE

Mulheres com agendamento de mamografia terão gratuidade no metrô de Salvador

Serviço será oferecido nessa quarta-feira, 1º de outubro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

30/09/2025 - 21:58 h | Atualizada em 01/10/2025 - 6:21
Gratuidade no metrô nessa quarta-feira, 1º de outubro
Gratuidade no metrô nessa quarta-feira, 1º de outubro -

Mulheres que agendaram mamografias no mutirão promovido pelo Governo da Bahia poderão utilizar o metrô gratuitamente nessa quarta-feira, 1º de outubro, em Salvador. A iniciativa, realizada em parceria com a CCR Metrô Bahia, tem como objetivo facilitar o acesso das pacientes à Arena Fonte Nova, local onde os exames serão realizados.

O benefício da gratuidade será concedido mediante apresentação do comprovante de agendamento, enviado por WhatsApp, e-mail ou pelo aplicativo da Feira Saúde Mais Perto 2025. Basta apresentar o documento a um agente nas catracas de qualquer estação do metrô.

Além da realização dos exames, a CCR Metrô organiza, na Arena Fonte Nova, uma feira de saúde voltada para o público feminino. A programação inclui atendimentos com mastologistas, ginecologistas e nutricionistas, além da coleta de exame preventivo (Papanicolau). Também serão promovidas rodas de conversa com especialistas sobre prevenção do câncer de mama, autoexame, vacinação contra HPV e informações sobre o calendário nacional de imunização. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

O Governo da Bahia disponibilizou 40 mil vagas para a realização de mamografias durante o mês de outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Do total, 33 mil exames serão realizados em Salvador, com prioridade para mulheres de 40 a 69 anos – faixa etária considerada essencial para o diagnóstico precoce da doença.

Os agendamentos seguem abertos por meio da plataforma BA.GOV.BR, enquanto houver vagas. As marcações serão liberadas de forma gradual.

Tags:

arena fonte nova câncer de mama prevenção exame de mama outubro Feira Saúde Mais Perto Governo da Bahia Mamografia mamografia gratuita Salvador metrô grátis mutirão saúde da mulher

