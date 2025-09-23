SAÚDE PÚBLICA
Mutirão na Bahia abre 40 mil vagas para mamografia; veja como agendar
Mutirão é voltado para mulheres entre 40 e 69 anos, com vagas em Salvador e interior
Por Redação
Nessa quarta-feira, 24, a partir das 6h, está aberto o agendamento para um mutirão de 40 mil mamografias, que serão realizadas ao longo do mês de outubro. O exame é voltado para mulheres entre 40 e 69 anos, público prioritário para a detecção precoce do câncer de mama. A ação é do Governo do Estado.
Para facilitar o agendamento, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com a CCR Metrô, disponibilizará três pontos físicos em Salvador, localizados nas estações da Lapa, Mussurunga e Pirajá. Esses pontos funcionarão nos dias 24, 25 e 26 de setembro, das 7h às 17h.
Os exames terão início em 1º de outubro e também podem ser marcados antecipadamente pelo site oficial do Governo da Bahia, com vagas liberadas gradativamente.
Importância do exame
O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre mulheres e um desafio para a saúde pública. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a Bahia deve registrar cerca de 4.230 novos casos da doença em 2025, sendo o tipo de câncer mais comum entre mulheres no estado e no país.
Locais dos exames em Salvador
Os exames serão realizados em unidades móveis com capacidade para até 154 atendimentos por dia, disponíveis nos bairros: Nazaré, Cabula, Pau da Lima, Bonfim, Caixa D’Água, São Cristóvão, Piatã, Ondina, Brotas, Cajazeiras, Itacaranha, Centro Administrativo da Bahia (CAB), São Tomé de Paripe e Caminho das Árvores. O calendário completo está disponível no site do Governo da Bahia.
Atendimento no interior
No interior, as mamografias serão feitas em 24 Policlínicas Regionais. As interessadas devem procurar as secretarias municipais de Saúde nas cidades de Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença, Vitória da Conquista e São Francisco do Conde.
Mutirões em hospitais
Além das policlínicas, acontecerão mutirões nos sábados, 11 e 25 de outubro. Serão ofertadas 40 vagas por unidade para rastreamento e diagnóstico precoce.
Unidades:
- Centro Estadual de Oncologia (Cican)
- Hospital Geral de Vitória da Conquista
- Hospital Geral Prado Valadares (Jequié)
- Hospital Geral de Guanambi
