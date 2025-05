Maternidade Climério de Oliveira oferece quase 400 vagas de exames

Mamografia é um dos exames que serão oferecidos no mutirão. - Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde

A Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA) irá ofertar 395 exames e consultas, neste sábado, 17. A iniciativa faz parte do projeto, “Ebserh em Ação: Mais Especialistas”. A iniciativa é uma estratégia integrada entre a estatal e o Ministério da Saúde que busca agilizar o acesso dos pacientes aos serviços médicos especializados e reduzir o tempo de espera da fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esse esforço a ser feito em um único dia representa um aumento de mais de 10% em relação à média mensal de atendimentos realizados na maternidade.

Serão oferecidos exames laboratoriais, de mamografia, ultrassonografia geral e ginecológica/obstétrica e testes para o diagnóstico de surdez em crianças até 12 anos de idade. Já as consultas realizadas serão nas especialidades de cardiologia, pré-natal de risco habitual, psiquiatria, ginecologia e mastologia.

Além disso, haverá ainda atendimento nas áreas de fisioterapia geral e pélvica, fonoaudiologia, serviço social, psicologia e atividades educativas na sala de espera ambulatorial, conduzidas por educador físico da Maternidade, com foco em promoção da saúde, mobilidade e orientações para o autocuidado.

Os agendamentos estão abertos e podem ser feitos de modo presencial na sede da MCO-UFBA/Ebserh, no bairro de Nazaré, ou pelos seguintes telefones: para ultrassonografia e consulta especializada (71 3283-9269); laboratório e mamografia (71 3283-9306).

Presencialmente, o agendamento pode ser feito entre 8h e 18h, de segunda-feira a sexta-feira, portando documento oficial com foto, comprovante de residência, cartão do SUS e requisição do exame e/ou consulta.

Atendimento turbinado

Segundo o chefe do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Thiago Nascimento, a ação representa um esforço concentrado fora da rotina regular da unidade. “O volume previsto de atendimentos significa um incremento de mais de 10% em relação à média mensal de consultas e exames realizados, reforçando o compromisso institucional com a ampliação do acesso e a resposta qualificada à demanda reprimida”, afirmou.

Para garantir o pleno funcionamento da ação, serão mobilizados mais de 30 profissionais da saúde, entre médicos(as), enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogas(os), assistentes sociais, profissionais de laboratório, educadores físicos e equipes de suporte, assegurando qualidade, segurança e acolhimento aos usuários.

“Representa um espaço de prática integrada para equipes multidisciplinares e residentes, reafirmando o papel do hospital universitário como espaço de ensino, pesquisa e assistência”, pontuou Thiago Nascimento.

Ebserh em Ação: Mais Especialistas

A iniciativa da estatal com o apoio do Ministério da Saúde (MS) nos mesmos moldes do projeto ocorrido no fim do ano passado, já realizou no mesmo ano quase 28 mil procedimentos cirúrgicos e mais de 100 mil exames visando reduzir o tempo de espera da população por procedimentos assistenciais no Sistema Único de Saúde (SUS).

A edição atual está alinhada ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) do Ministério da Saúde e tem como meta aumentar em 40% o número de atendimentos até dezembro.

“Ao concentrar atendimentos em um único dia, a ação permite acelerar o fluxo de pacientes que aguardam na regulação, com foco em especialidades de alta demanda e impacto assistencial, como ginecologia, mastologia, cardiologia, psiquiatria e exames de imagem. Além da ampliação do acesso, o Ebserh em Ação otimiza o uso da estrutura hospitalar em um dia não habitual, sem impactar a rotina assistencial regular”, afirmou o chefe do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Thiago Nascimento.

Serviço:

Quando? 17 de maio, sábado próximo

Horário? A partir das 7h

Onde? Maternidade Climério de Oliveira - R. do Limoeiro, 137 - Nazaré, Salvador

Agendamento de exames e consultas?

Presencial: Na sede da MCO-UFBA/Ebserh. O agendamento pode ser feito entre 8h e 18h, de segunda-feira a sexta-feira, portando documento oficial com foto, comprovante de residência, cartão do SUS e requisição do exame e/ou consulta

Por telefone: para ultrassonografia e consulta especializada presencial (71 3283-9269); laboratório e mamografia (71 3283-9306).