Metrô Bahia oferece serviço de agendamento de mamografia em estações

Metrô de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Metrô Bahia, juntamente da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) firmaram uma parceria em prol da saúde da mulher, ofertando, dos dias 24 ao 26 de setembro, agendamentos de exames de mamografia. Os atendimentos acontecem das 8h às 17h nas estações Mussurunga, Pirajá e Lapa.

Os exames vão ser ofertados durante todo o mês de outubro, com o início na feira do Outubro Rosa, que acontece no primeiro dia do mês, na Arena Fonte Nova.

A ação será gratuita e busca facilitar o acesso à saúde da mulher, além de incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. As pacientes precisam atender alguns critérios de elegibilidade, como:

Ter entre 40 e 69 anos;

Não ter feito mamografia no último ano;

Não ter feito cirurgia de mama.

"Essa parceria com a Sesab é fundamental para que possamos oferecer serviços de saúde de qualidade e acessíveis à população. Acreditamos que a prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde e estamos comprometidos em fazer a nossa parte", reforça Cleo Garcia, gerente de Atendimento e Estações do Metrô Bahia.

Como participar

As mulheres que se interessarem em agendar a mamografia, basta comparecer nas estações:

Mussurunga;

Pirajá;

Lapa.

Com os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Cartão do SUS;

Comprovante de residência.

Além dos pontos físicos de agendamento, é possível ainda fazê-lo por meio do site gov.ba.br.

“A parceria com o Metrô Bahia é mais um passo importante para levarmos a saúde da mulher a diferentes espaços da cidade e organizarmos os atendimentos da grande ação da campanha do Outubro Rosa. Acreditamos que a detecção precoce é fundamental para aumentarmos as chances de cura do câncer de mama e melhorar a qualidade de vida das baianas", diz Roberta Santana, secretária da Saúde do Estado.

Atendimento na Feira do Outubro Rosa

Vale lembrar que no dia da Feira do Outubro Rosa, que acontece na Arena Fonte Nova, não vão acontecer agendamentos por demanda espontânea. Serão somente atendidas as pessoas que realizaram o agendamento prévio.

"Essa ação, fruto da parceria entre a CCR Metrô Bahia e a Sesab, com o apoio da Sedur, mostra o quanto é importante integrar esforços para cuidar das pessoas. A marcação de exames de mamografia nas estações facilita o acesso das mulheres, incentiva a prevenção e reforça o compromisso do Governo do Estado em levar mais saúde e cidadania para a população”, ressalta Jusmari Oliveira, secretária de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia.