Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

SUS oferece novo implante contraceptivo com taxa de falha em 0,05%

Novo implante contraceptivo gratuito dura três anos e reduz gravidez indesejada

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/09/2025 - 15:58 h | Atualizada em 23/09/2025 - 16:27
Agora, com a distribuição pelo SUS, o acesso ao Implanon será gratuito
Agora, com a distribuição pelo SUS, o acesso ao Implanon será gratuito -

O Sistema Único de Saúde (SUS) vai oferecer gratuitamente um dos métodos contraceptivos mais eficazes do mundo: o Implanon. O pequeno bastão subdérmico tem taxa de falha de apenas 0,05% ao ano, o que significa que menos de uma em cada 2.000 mulheres engravida no primeiro ano de uso.

A camisinha, em comparação, pode falhar em até 15% dos casos quando usada fora das condições ideais.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona o implante?

O Implanon é inserido sob a pele por médicos ou enfermeiros treinados. Ele libera o hormônio etonogestrel, que bloqueia a ovulação e dificulta a entrada dos espermatozoides. O método dura três anos e pode ser retirado a qualquer momento, com retorno imediato da fertilidade.

Por que não substitui a camisinha?

Apesar da alta eficácia contra gravidez, especialistas lembram que o Implanon não protege contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Por isso, o preservativo segue indispensável como método complementar.

Leia Também:

Médicos rebatem Trump e defendem segurança do Tylenol na gravidez
OMS: não há vínculo comprovado entre paracetamol, vacinas e autismo
Nova diretriz de hipertensão reforça a importância da prevenção

Gratuito no SUS a partir de 2025

O dispositivo custa de R$ 2 mil a R$ 4 mil na rede privada. Agora, com a distribuição pelo SUS, o acesso será gratuito. Só em 2025, serão entregues 500 mil implantes, e até 2026 a previsão é chegar a 1,8 milhão de unidades. O investimento do governo federal é de R$ 245 milhões.

Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida deve impactar a saúde das brasileiras: “Essa é uma estratégia fundamental para ampliar o acesso a métodos seguros e prevenir mortes evitáveis, sobretudo entre mulheres negras”.

Um novo LARC no Brasil

O Implanon se junta ao DIU de cobre como mais um LARC (contraceptivo reversível de longa duração) disponível na rede pública. Esse tipo de método não depende da disciplina diária ou mensal da usuária, o que o torna ainda mais eficaz.

Além do novo implante e do DIU, o SUS continua oferecendo pílulas, injetáveis, preservativos, vasectomia e laqueadura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

contraceptivo implanon prevenção ISTs sus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agora, com a distribuição pelo SUS, o acesso ao Implanon será gratuito
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Agora, com a distribuição pelo SUS, o acesso ao Implanon será gratuito
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Agora, com a distribuição pelo SUS, o acesso ao Implanon será gratuito
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Agora, com a distribuição pelo SUS, o acesso ao Implanon será gratuito
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

x