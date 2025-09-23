Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Pressão sob alerta: entenda a nova diretriz sobre pressão arterial

Atualização amplia grupo de risco e busca prevenir complicações desde cedo

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

23/09/2025 - 17:28 h
nova diretriz sobre pressão arterial
nova diretriz sobre pressão arterial -

A mais recente Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial redefiniu o que antes era chamado de “pré-hipertensão”: agora, valores iguais ou acima de 12 por 8 já merecem atenção médica.

A mudança pode soar rigorosa à primeira vista, mas especialistas explicam que ela é benéfica — o objetivo é identificar riscos mais cedo e evitar que a hipertensão, um dos maiores vilões da saúde pública, se instale.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O motivo da mudança

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia – Regional Bahia (SBN-BA), a decisão segue uma tendência internacional de fortalecer a prevenção. “A hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças renais e cardiovasculares, então, o quanto antes for diagnosticada e tratada, menores os danos", explica a nefrologista Ana Flávia Moura, presidente da SBN-BA.

O raciocínio é simples: se antes muitos pacientes só eram orientados a se cuidar quando já estavam em estágios mais avançados, agora será possível agir de forma preventiva. Isso reduz internações, complicações graves e, em alguns casos, até a necessidade de medicamentos.

Leia Também:

Revolução na ortopedia: a tecnologia que acelera a cura de ossos quebrados
Metrô Bahia oferece serviço de agendamento de mamografia em estações
SUS oferece novo implante contraceptivo com taxa de falha em 0,05%
Médicos rebatem Trump e defendem segurança do Tylenol na gravidez

Prevenção no centro do cuidado

Ana Flávia reforça que não se trata de “medicalizar” mais pessoas, mas de oferecer oportunidade de cuidado.

“Quando detectamos alterações de pressão em estágios iniciais, temos a chance de intervir de forma mais leve, com orientações de hábitos saudáveis... É trazer a prevenção para o centro da atenção em saúde”, destaca.

O que muda na vida prática

Com a redefinição, brasileiros que antes eram considerados “normais” passam a integrar o grupo que deve monitorar a pressão de perto. A SBN-BA orienta medidas simples:

  • Verifique a pressão regularmente, mesmo sem diagnóstico de hipertensão;
  • Reduza o consumo de sal e evite alimentos ultraprocessados;
  • Inclua atividade física leve na rotina, como caminhadas;
  • Converse com seu médico para entender se o seu perfil é de risco.

“A prevenção é sempre o melhor tratamento. Quanto mais cedo cuidamos da pressão, maior a chance de termos uma população saudável, ativa e com menor necessidade de internações”, conclui a especialista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Hipertensão Pressão 12 por 8 Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
nova diretriz sobre pressão arterial
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

nova diretriz sobre pressão arterial
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

nova diretriz sobre pressão arterial
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

nova diretriz sobre pressão arterial
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

x