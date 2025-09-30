Menu
BRASIL
BRASIL

Morre homem que recebeu transplante de 5 órgãos do mesmo doador

Paciente de 35 anos passou por transplante multivisceral raro

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 9:27 h
Transplante em arquiteto foi feito no dia 23 de setembro
Transplante em arquiteto foi feito no dia 23 de setembro -

Após ser submetido a um transplante multivisceral na última semana, o arquiteto Luiz Perillo, de 35 anos, morreu nesta terça-feira (30). Ele recebeu cinco órgãos do mesmo doador.

Luiz apresentou um quadro infecção após ser submetido ao primeiro ciclo do transplante, que seria concluído em mais de uma cirurgia. Ele sofreu uma parada cardíaca e família comunicou o seu falecimento por meio de comunicado publicado nas redes sociais. Contudo, não foi divulgada a causa do óbito.

Depois de quatro anos de espera na fila, Perillo consguiu um doador compatível para estômago, pâncreas, fígado, intestino e rim. A cirurgia foi realizada em São Paulo no dia 23 de setembro.

Semanas antes do transplante, Luiz teve um quadro infeccioso e passou mais de uma semana internado em tratamento. Após a internação, soube que os acessos para que continuasse se alimentando e fazendo a hemodiálise estavam em risco por causa da trombofilia, doença que causou a perda dos órgãos.

Ainda jovem, o arquiteto descobriu a trombofilia, condição que causa formação de coágulos. A doença comprometeu a veia porta — fundamental para o sistema digestivo — e levou seus órgãos à falência.

Ele chegou a ficar mais de dois anos internado ininterruptamente, dependente de nutrição parenteral por 13 horas diárias e de três sessões semanais de hemodiálise.

O transplante multivisceral só foi incorporado ao protocolo do Sistema Único de Saúde (SUS) em fevereiro deste ano. A medida abriu caminho para pacientes como Perillo terem acesso ao procedimento, que pode custar até dez vezes mais que um transplante convencional.

No Brasil, cerca de cinco hospitais estão habilitados a realizar esse tipo de cirurgia. Em 2024, foram feitos mais de 30 mil transplantes, mas apenas dois foram multiviscerais.

