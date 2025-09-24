Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRAVE

Transplante de rim é feito em paciente errado em hospital federal

A unidade de saúde afirmou que o equívoco aconteceu devido à semelhança dos nomes entre eles

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/09/2025 - 9:30 h | Atualizada em 24/09/2025 - 9:47
Caso foi confirmado pela unidade de saúde
Caso foi confirmado pela unidade de saúde -

O Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal (RN), cometeu um erro e realizou um transplante de rim em um paciente errado. O caso veio à tona na terça-feira, 23, e foi confirmado pela unidade de saúde.

Segundo o hospital, os dois pacientes, o que iria receber o rim e o que recebeu por engano, estavam na fila de espera pelo transplante. O equívoco ocorreu devido à semelhança dos nomes entre eles. A unidade informou que abriu um procedimento interno para apurar o caso.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O receptor incorreto não era compatível com o tipo sanguíneo e apresentou reação adversa. Ele precisou ser levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e o rim transplantado precisou ser retirado, sem possibilidade de aproveitamento.

Leia Também:

Filho é preso após tentar estuprar a própria mãe de 71 anos
Defesa de Bolsonaro pede fim de prisão domiciliar ao STF
Acidente de avião deixa quatro pessoas mortas no Pantanal

O Hospital Universitário Onofre Lopes é público e vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os nomes dos pacientes envolvidos não foram divulgados.

Em nota, a unidade afirmou:

"O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN/Ebserh) informa que está apurando com rigor o evento em um procedimento de transplante renal. Todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, incluindo a notificação junto aos órgãos competentes, o acompanhamento clínico integral do paciente, suporte psicológico a familiares e a abertura de processo interno para apurar responsavelmente toda a cadeia de eventos que envolveram este transplante renal, com previsão de conclusão em 60 dias."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

erro médico hospital rim transplante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso foi confirmado pela unidade de saúde
Play

Morre suspeito de participar da execução de delegado no litoral de SP

Caso foi confirmado pela unidade de saúde
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

Caso foi confirmado pela unidade de saúde
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Caso foi confirmado pela unidade de saúde
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

x