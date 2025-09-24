Transplante de rim é feito em paciente errado em hospital federal

Caso foi confirmado pela unidade de saúde - Foto: Divulgação

O Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal (RN), cometeu um erro e realizou um transplante de rim em um paciente errado. O caso veio à tona na terça-feira, 23, e foi confirmado pela unidade de saúde.

Segundo o hospital, os dois pacientes, o que iria receber o rim e o que recebeu por engano, estavam na fila de espera pelo transplante. O equívoco ocorreu devido à semelhança dos nomes entre eles. A unidade informou que abriu um procedimento interno para apurar o caso.

O receptor incorreto não era compatível com o tipo sanguíneo e apresentou reação adversa. Ele precisou ser levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e o rim transplantado precisou ser retirado, sem possibilidade de aproveitamento.

O Hospital Universitário Onofre Lopes é público e vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os nomes dos pacientes envolvidos não foram divulgados.

Em nota, a unidade afirmou:

"O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN/Ebserh) informa que está apurando com rigor o evento em um procedimento de transplante renal. Todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, incluindo a notificação junto aos órgãos competentes, o acompanhamento clínico integral do paciente, suporte psicológico a familiares e a abertura de processo interno para apurar responsavelmente toda a cadeia de eventos que envolveram este transplante renal, com previsão de conclusão em 60 dias."