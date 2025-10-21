Novo centro do Mercado Livre cria mais de 6 mil empregos na RMS

Centro foi inaugurado em Simões Filho - Foto: Joá Souza /GOVBA

Uma parceria estratégica entre o Governo da Bahia e o Mercado Livre resultou na inauguração de um novo Centro de Distribuição da empresa em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira, 21. A unidade representa um avanço logístico para o e-commerce na região e deve gerar cerca de 6,5 mil empregos, sendo mil diretos e 5,5 mil indiretos.

O empreendimento, fruto da articulação do governo estadual, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE), Fazenda (Sefaz-BA), Trabalho (Setre) e Infraestrutura (Seinfra), é um segundo na Bahia.

Localizado às margens da BA-093 e com 171 mil m² de área, o novo centro fortalece a posição da Bahia como polo estratégico do comércio eletrônico no Norte-Nordeste e consolida o estado como um dos principais mercados emergentes do e-commerce no Brasil, com mais de 15 milhões de consumidores e o sexto maior PIB do país.

“Eu vim aqui para agradecer ao grupo MELI por escolher a Bahia e Simões Filho para alimentar e animar a esperança do povo que vai trabalhar com vocês. É uma alegria ver impostos sendo pagos, empregos com carteira assinada sendo gerados e a Bahia crescendo com responsabilidade”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues, durante a cerimônia de inauguração.

Governador participou da cerimônia de inauguração | Foto: Joá Souza /GOVBA

Luiz Vergueiro, diretor sênior de Operações Logísticas do Mercado Livre, explicou que a escolha por Simões Filho levou em conta a localização estratégica, infraestrutura e proximidade com centros consumidores do Nordeste. Além disso, a unidade se torna o principal polo logístico do Norte-Nordeste, impulsionado ainda por hubs estratégicos como Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

“A Bahia é um estado extremamente importante para a gente, para atender todo o país, mas principalmente o Nordeste. Essa operação daqui se soma à de Lauro de Freitas para poder atender e levar os produtos tanto dos vendedores da plataforma que estão aqui na Bahia, como também trazer os produtos que vêm de outros estados para distribuir para a população daqui ", disse Vergueiro.

E-commerce na Bahia

De acordo com dados da Neotrust, a Bahia figura entre os cinco estados com maior volume de pedidos online em 2024. Entre 2021 e 2023, o e-commerce no estado teve um crescimento de mais de 18%, impulsionado pela digitalização do consumo e pela expansão das estruturas logísticas.

Municípios como Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e Itabuna concentram o maior volume de compras pela internet, o que reforça o potencial do mercado baiano no setor.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, aponta que a implantação do novo centro do Mercado Livre em Simões Filho reflete o resultado direto das ações da SDE voltadas à atração de investimentos e à diversificação econômica da Bahia.

“Esse empreendimento é mais uma prova de que a Bahia oferece um ambiente competitivo, infraestrutura adequada e apoio governamental para grandes negócios. Nosso trabalho é aproximar o público e os empreendedores do ecossistema digital, que representa o futuro da economia”, destacou Almeida.