TEMPORAL

Salvador em alerta! Ocorrências e sirenes marcam dia de fortes chuvas

Defesa Civil emite alerta laranja; cidade registra mais de 100 ocorrências e risco de novos deslizamentos nas próximas horas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/10/2025 - 12:27 h | Atualizada em 22/10/2025 - 20:05
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou, nesta quarta-feira, 22, que a cidade avançou para o nível de alerta laranja devido à intensificação das chuvas e ventos fortes registrados na capital, somado a isso, o número de ocorrências totais em relação às chuvas já soma 181, com destaque para os deslizamentos e desabamentos.

De acordo com o órgão, a mudança de nível ocorre por causa da atuação de uma frente fria vinda da região Sul do país, que influencia as condições climáticas na capital baiana.

O fenômeno tem provocado rajadas de vento, chuvas intensas com acumulados expressivos e risco de deslizamentos de terra em áreas de encosta.

Ferry-Boat segue operando parcialmente devido ao mau tempo
Cruzeiro não consegue atracar no Porto de Salvador devido a temporal
Chuva: sobe para 42 o número de ocorrências registradas em Salvador

Solo encharcado e risco iminente

O nível de alerta é o terceiro na escala da Defesa Civil, ficando acima dos estágios de “observação” e “atenção” e abaixo apenas do alerta máximo, quando há registros de ocorrências graves e contínuas.

De acordo com o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo, a população deve se manter atenta.

"As equipes da Codesal realizam as vistorias e os planos preventivos de Defesa Civil tem sido colocados em prática nesses últimos dias. Em caso de risco não vacile, o solo já está encharcado. Observando qualquer cenário que aponte o escorregamento de terra, um deslizamento, um tombamento de uma casa, se afaste imediatamente."

Orla de Salvador em um dia chuvoso (ilustração)
Orla de Salvador em um dia chuvoso (ilustração) | Foto: José Simões | Ag A TARDE

Mais de 100 ocorrências registradas

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 181 ocorrências até às 20h desta quarta-feira, 22, em decorrência das fortes chuvas que atingem a capital baiana.

Entre os principais chamados estão ameaças de desabamento (46 casos), deslizamentos de terra (20) e árvores ameaçando cair (21). Também houve registros de infiltrações (15), desabamentos de muro e parciais (9 no total) e destelhamentos (5), além de 1 rompimento de pista e um poste ameaçando cair.

Os bairros com maior número de ocorrências são Liberdade (25), Pau da Lima (23) e Cabula/Tancredo Neves (23), seguidos de Cajazeiras (19) e Subúrbio/Ilhas (18).

A Codesal mantém equipes de plantão e reforça o pedido para que os moradores evitem áreas de risco e acionem o órgão pelo número 199 em caso de emergência.

Bairros mais afetados

Nas últimas 72 horas, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal) o volume de chuva já ultrapassou os 200mm, sendo os maiores acumulados de chuva registrados nos seguintes bairros:

  • Boca da Mata: 209,6 mm;
  • Nova Brasília:196,2 mm;
  • Cajazeiras VII/Mangabeira 180,6 mm;
  • Águas Claras – 173,8 mm;
  • Cajazeiras VIII – 165,8 mm.

Sirenes ativadas

Além das ocorrências registradas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) ainda ativou ao menos 12 sirenes de alerta em comunidades de Salvador que estão em situação de alerta máximo, sendo algumas delas:

  • Mangabeira, na região de Cajazeiras;
  • Vila Picasso, na Capelinha de São Caetano;
  • Voluntários da Pátria, no Lobato;
  • Moscou, em Castelo Branco;
  • Creche, em Castelo Branco;
  • Mamede, no Alto da Terezinha;
  • Bosque Real, em Sete de Abril;
  • Olaria, em Sete de Abril;
  • Irmã Dulce, em Cajazeiras VII;
  • Marotinho, em Bom Juá.

