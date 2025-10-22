TEMPORAL
Salvador em alerta! Ocorrências e sirenes marcam dia de fortes chuvas
Defesa Civil emite alerta laranja; cidade registra mais de 100 ocorrências e risco de novos deslizamentos nas próximas horas
Por Victoria Isabel
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou, nesta quarta-feira, 22, que a cidade avançou para o nível de alerta laranja devido à intensificação das chuvas e ventos fortes registrados na capital, somado a isso, o número de ocorrências totais em relação às chuvas já soma 181, com destaque para os deslizamentos e desabamentos.
De acordo com o órgão, a mudança de nível ocorre por causa da atuação de uma frente fria vinda da região Sul do país, que influencia as condições climáticas na capital baiana.
O fenômeno tem provocado rajadas de vento, chuvas intensas com acumulados expressivos e risco de deslizamentos de terra em áreas de encosta.
Solo encharcado e risco iminente
O nível de alerta é o terceiro na escala da Defesa Civil, ficando acima dos estágios de “observação” e “atenção” e abaixo apenas do alerta máximo, quando há registros de ocorrências graves e contínuas.
De acordo com o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo, a população deve se manter atenta.
"As equipes da Codesal realizam as vistorias e os planos preventivos de Defesa Civil tem sido colocados em prática nesses últimos dias. Em caso de risco não vacile, o solo já está encharcado. Observando qualquer cenário que aponte o escorregamento de terra, um deslizamento, um tombamento de uma casa, se afaste imediatamente."
Mais de 100 ocorrências registradas
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 181 ocorrências até às 20h desta quarta-feira, 22, em decorrência das fortes chuvas que atingem a capital baiana.
Entre os principais chamados estão ameaças de desabamento (46 casos), deslizamentos de terra (20) e árvores ameaçando cair (21). Também houve registros de infiltrações (15), desabamentos de muro e parciais (9 no total) e destelhamentos (5), além de 1 rompimento de pista e um poste ameaçando cair.
Os bairros com maior número de ocorrências são Liberdade (25), Pau da Lima (23) e Cabula/Tancredo Neves (23), seguidos de Cajazeiras (19) e Subúrbio/Ilhas (18).
A Codesal mantém equipes de plantão e reforça o pedido para que os moradores evitem áreas de risco e acionem o órgão pelo número 199 em caso de emergência.
Bairros mais afetados
Nas últimas 72 horas, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal) o volume de chuva já ultrapassou os 200mm, sendo os maiores acumulados de chuva registrados nos seguintes bairros:
- Boca da Mata: 209,6 mm;
- Nova Brasília:196,2 mm;
- Cajazeiras VII/Mangabeira 180,6 mm;
- Águas Claras – 173,8 mm;
- Cajazeiras VIII – 165,8 mm.
Sirenes ativadas
Além das ocorrências registradas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) ainda ativou ao menos 12 sirenes de alerta em comunidades de Salvador que estão em situação de alerta máximo, sendo algumas delas:
- Mangabeira, na região de Cajazeiras;
- Vila Picasso, na Capelinha de São Caetano;
- Voluntários da Pátria, no Lobato;
- Moscou, em Castelo Branco;
- Creche, em Castelo Branco;
- Mamede, no Alto da Terezinha;
- Bosque Real, em Sete de Abril;
- Olaria, em Sete de Abril;
- Irmã Dulce, em Cajazeiras VII;
- Marotinho, em Bom Juá.
