MAU TEMPO

Chuva: sobe para 42 o número de ocorrências registradas em Salvador

Os casos incluem ameaças de desabamento e deslizamentos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/10/2025 - 9:57 h
Cajazeiras lidera com 10 ocorrências
| Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Subiu para 42 o número de ocorrências registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) em diferentes bairros da cidade devido às chuvas intensas. Até às 7h, haviam sido apenas 7 registros. Os casos incluem ameaças de desabamento, deslizamentos de terra, árvores ameaçando cair, desabamentos parciais e infiltrações.

Entre os bairros mais afetados, Cajazeiras lidera com 10 ocorrências, seguida de Centro/Brotas e Liberdade, com 8 registros cada. No Subúrbio/Ilhas foram contabilizadas 8 ocorrências, enquanto Pau da Lima registrou 4, e Itapuã/Ipitanga apenas 1, de acordo com o último boletim da Codesal.

Leia Também:

Chuva causa estragos e muro de escola municipal desaba em Salvador
Após água invadir ferry, equipamento opera com restrição nesta terça
Caos em Salvador: chuva causa deslizamentos e suspensão de embarcações
Imagem ilustrativa da imagem Chuva: sobe para 42 o número de ocorrências registradas em Salvador
| Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Entre os incidentes provocados pelo temporal, parte do muro da Escola Municipal Teodoro Sampaio desabou, por volta das 23h45, no bairro de Santa Cruz. A estrutura caiu sobre dois carros e uma motocicleta estacionados na Rua Dr. Armando Colavolpe.

Escola Municipal Teodoro Sampaio
Escola Municipal Teodoro Sampaio | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Outro ponto afetado foi o bairro da Federação, onde a estrutura de um ponto de ônibus não resistiu às fortes rajadas de vento e também desabou.

Principais ocorrências:

  • Ameaça de desabamento: 8 casos, principalmente em Cabula/Tancredo Neves (2) e Centro/Brotas (1).
  • Ameaça de deslizamento: 4 registros, incluindo Cajazeiras (2) e Barra/Pituba (1).
  • Árvores ameaçando cair: 7 registros, com destaque para Liberdade (3) e Itapuã/Ipitanga (1).
  • Avaliação de áreas de risco: 9 registros, concentrados em Cajazeiras (7) e Subúrbio/Ilhas (2).
  • Desabamento de muro: 1 ocorrência.
  • Desabamento parcial: 4 casos, em bairros como Centro/Brotas e Valéria.
  • Deslizamento de terra: 5 ocorrências, incluindo Pau da Lima (2) e Cabula/Tancredo Neves (1).
  • Galho de árvore caído: 1 caso em Pau da Lima.
  • Infiltração: 3 casos, distribuídos entre Cajazeiras, Centro/Brotas e Liberdade.

A Codesal reforça que os moradores devem evitar áreas de risco e acionar a Defesa Civil em caso de emergência pelo telefone 199, que funciona 24 horas por dia.

