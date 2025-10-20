Menu
HOME > SALVADOR
MAU TEMPO

Caos em Salvador: chuva causa deslizamentos e suspensão de embarcações

Previsão indica instabilidade no tempo da cidade até o próximo domingo, 26

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

20/10/2025 - 22:15 h
Chuva foi forte durante toda a segunda-feira em Salvador
Chuva foi forte durante toda a segunda-feira em Salvador

As fortes chuvas que atingem Salvador nesta segunda-feira, 20, já tem deixado estragos na capital e deve continuar causando prejuízo nos próximos dias, segundo dados atualizados da Defesa Civil de Salvador (Codesal), que confirmou a presença de uma frente fria sobre a capital baiana.

De acordo com o órgão, o sistema climático vem provocando chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por ventos intensos e risco de alagamentos em diversos bairros.

A previsão indica que o tempo permanecerá instável até o domingo, 26, com temperaturas variando entre 20°C e 30°C.

Nos próximos dias a previsão é que haja:

  • terça a quinta-feira: 90% de possibilidade de chuva
  • sexta e sábado: devem seguir com céu nublado e pancadas em vários períodos do dia.
  • domingo: a chance de precipitação cai para 20%.

O cenário mantém alerta máximo de risco para deslizamentos de terra e pontos de alagamento, especialmente nas regiões mais elevadas da cidade.

Ocorrências

A Codesal registrou 51 ocorrências em diferentes bairros da cidade até às 21h30 desta segunda-feira. De acordo com o boletim do órgão, as áreas mais afetadas foram:

  • Cabula/Tancredo Neves (9)
  • Cajazeiras (9)
  • Liberdade (7)
  • Subúrbio/Ilhas (7)
  • Pau da Lima (6)
  • Valéria (4)
  • Centro/Brotas (4)
  • Barra/Pituba (3)
  • Itapuã/Pitanga

Já as maiores ocorrências foram de:

  • Ameaça de desabameno (16)
  • Ameaça de deslizamento (9)
  • Deslizamento de terra (7)

Explosão na Estação Pirajá deixa mulher com 47% do corpo queimado
Vídeo: mar invade área de veículos do ferry e assusta passageiros
Chuvas fortes: Salvador registra sete ameaças de desabamento

Bairros sem energia

O fornecimento de energia também foi afetado por causa das chuvas em Salvador. Bairros como Cajazeiras, Patamares, Boca do Rio e Graça foram afetados ao longo do dia, mas já tiveram o restabelecimento de energia após a substituição de equipamentos danificados pelos ventos e pela chuva.

Porém, até às 20h desta segunda, outros bairros ainda seguem com o fornecimento comprometido:

  • Itapuã
  • Caminho das Árvores
  • Imbuí

Segundo a Neoenergia Coelba, as equipes técnicas da distribuidora estão em campo realizando as manobras necessárias e os reparos para normalizar o fornecimento o mais breve possível.

"A Neoenergia Coelba informa que as fortes chuvas, acompanhadas de ventos intensos e raios que atingem diversas regiões da Bahia desde o último domingo (19), provocaram a queda de árvores e de objetos sobre a rede elétrica, impactando o fornecimento de energia em algumas localidades."

Suspensão de embarcações

Além das travessias por meio das lanchinhas, suspensas desde o início do dia, a Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), recomendou na noite desta segunda-feira, 20, a suspensão parcial da operação das embarcações do sistema Ferry Boat, em razão das condições de navegação adversas observadas na Baía de Todos-os-Santos.

Segundo a Marinha, somente as embarcações de maior porte estão no momento aptas a operar, transportando exclusivamente passageiros:

  • Dorival Caymmi
  • Zumbi dos Palmares

No início da noite, o mar invadiu a área de veículos do ferry Maria Bethânia e assustou passageiros que faziam a travessia entre Salvador e Itaparica.

Condições de navegação

A CPBA reforça que a bandeira vermelha de navegação está vigente, indicando condições meteorológicas adversas, e que o aviso de mau tempo emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha permanece ativo, com alerta de ressaca e ventos fortes para toda a faixa litorânea do estado e na BTS.

